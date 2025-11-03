Se van las riñoneras: esta es la bolsa cómoda que se volverá tendencia para 2026

Las riñoneras, que dominaron las últimas temporadas por su practicidad, comienzan a despedirse para dar paso a una nueva protagonista: un accesorio que combina comodidad, estilo y funcionalidad, tres cualidades que marcarán tendencia en 2026.

Con diseños minimalistas, materiales suaves y correas ajustables, las nuevas bolsas prometen convertirse en el complemento ideal para quienes buscan libertad de movimiento sin renunciar al estilo. De hecho, marcas de moda y expertos ya anticipan que será el accesorio clave del look urbano y casual del próximo año.

Se trata de los morrales, que se llevan generalmente sobre la espalda mediante dos tirantes, como una mochila, aunque suelen ser más simples y ligeros. Se usan principalmente para transportar objetos personales, libros, útiles escolares o materiales de trabajo, de acuerdo al sitio SQ Bags.

Canva

Los beneficios de utilizar morral en lugar de riñonera

Aunque la riñonera suele ser práctica y ligera para lo esencial, el morral cuenta con múltiples características que la superan, como por ejemplo:



Mayor capacidad de almacenamiento: son más grandes, lo que permite llevar libros, laptops, ropa u otros objetos voluminosos sin problema.

son más grandes, lo que permite llevar libros, laptops, ropa u otros objetos voluminosos sin problema. Distribución del peso más equilibrada: al colocarse sobre ambos hombros, se reparte el peso de manera uniforme, reduciendo la tensión en la espalda baja y evitando molestias.

al colocarse sobre ambos hombros, se reparte el peso de manera uniforme, reduciendo la tensión en la espalda baja y evitando molestias. Comodidad para el día a día: son ideales para viajes, actividades escolares o laborales, ya que permiten cargar varias cosas sin limitar el movimiento de brazos y manos.

son ideales para viajes, actividades escolares o laborales, ya que permiten cargar varias cosas sin limitar el movimiento de brazos y manos. Versatilidad y estilo : pueden adaptarse a distintos estilos de moda, desde casuales hasta urbanos o deportivos.

: pueden adaptarse a distintos estilos de moda, desde casuales hasta urbanos o deportivos. Mejor postura y ergonomía: al estar sobre la espalda, fomentan una postura más natural al caminar o moverse.

Estas son las mejores maneras de llevar los morrales

La plataforma Pinterest compartió varias ideas para combinar los morrales con la vestimenta, donde destacaron que este accesorio puede aportar tanto comodidad como estilo al outfit:

Casual y urbano:



Ropa: jeans, camiseta básica, sudadera o chaqueta ligera.

jeans, camiseta básica, sudadera o chaqueta ligera. Morral: de lona o tela resistente, colores neutros o con estampados discretos.

de lona o tela resistente, colores neutros o con estampados discretos. Tip: combina los colores del morral con algún detalle de tu outfit, como zapatos o gorra.

Deportivo o activo:



Ropa: leggins, pants, camisetas deportivas o sudaderas.

leggins, pants, camisetas deportivas o sudaderas. Morral: mochila ligera, tipo deportiva, con correas ajustables.

mochila ligera, tipo deportiva, con correas ajustables. Tip: el morral debe ser funcional, con espacio suficiente para tus accesorios deportivos o botellas de agua.

Oficina o profesional informal:

