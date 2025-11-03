“No espero que me espere": Fabiola Campomanes REVELA detalles de su actual ‘relación’ de pareja

Uno de los temas que más han unido a las celebridades de La Granja VIP ha sido sus vidas sentimentales y en esta ocasión, Fabiola Campomanes se abrió con Kim Shantal para compartirle aspectos de su actual relación de pareja.

Fabiola revela cómo es su actual 'relación'

Luego de que Kim y La Bea compartieran aspectos de sus respectivas parejas, Fabiola Campomanes reveló que lleva cerca de 10 años conociendo a su actual novio, el cual no buscaba un compromiso en un inicio, por lo que no se formalizó nada en ese momento.

Después de que ambos tuvieran parejas, se reencontraron y comenzaron a tratarse como amigos durante un tiempo hasta que decidieron volver a reintentar una posible relación formal, pero sin un resultado tan serio. "Es alguien que yo quiero mucho", dijo.

"Yo no espero que me espere ¿sabes?... si él tiene cosas que hacer y si tiene que viajar y si tiene que irse y si conoce a alguien... pues... yo ¿qué voy a hacer?", respondió la granjera a la pregunta de Kim en torno a su situación actual.

Fabiola también reveló que ha aprendido a valorar la libertad de las personas, así como sus deseos e intereses, tal como el gusto de su pareja por viajar para conseguir sus propias oportunidades profesionales. Además, señaló que debido a su nacionalidad francesa, se ve en la necesidad de visitar a su familia en su país natal.

"Es una persona muy reservada y ya no le gusta tanto salir ni nada de eso", señaló Campomanes para enfatizar que la prioridad del hombre que estaba viendo antes de entrar al reality show no sería buscar una pareja en este momento, justo al igual que ella, ya que está viendo por ella para sacar adalente sus emprendimientos.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Omahi, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la cuarta semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

