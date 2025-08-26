El nuevo significado que se le da al emoji de la calavera en WhatsApp

Una de las situaciones más interesantes que se desarrollan en el uso del lenguaje en las redes sociales, refleja la manera en la que las nuevas generaciones se apropian de asuntos como los emojis. Cuando antes solamente existía un significado, el día de hoy tiene uno, dos o más resultados de interpretación. Por eso aquí se encuentra actualizado todo lo que rodea al caracter de la calavera utilizado en WhatsApp.

Te puede interesar - ¿Cuáles son los emojis que tienen un significado oculto?

Descubre las películas que se encuentran detrás de los emojis [VIDEO] Las rondas en Adivínalo con Emojis estuvieron bastante bajas, pues fueron muy pocos los conductores que adivinaron las películas con las pistas en la pantalla.

¿Por qué el emoji de la calavera cambió de significado entre usuarios de WhatsApp?

Probablemente este artículo provoque que algunos se sientan viejos, dado que esto se trata de un cambio del lenguaje generado propiamente por las nuevas generaciones. Como es conocido (al menos para personas de 30 años para arriba) una calavera era única y exclusivamente utilizada para indicar muerte o riesgo alto de la misma. Sin embargo, hoy se tornó en un sentido humorístico.

Este cambio llegó sobre todo por culpa de la Generación Z, que decidió arropar este símbolo fatídico para exagerar emociones. Es decir, es una muerte en sentido figurado, algo así como lo que representó el lmao (por sus siglas en inglés) hace unos años. Y no se usa solamente en el sentido de la risa, sino de emociones fuertes en lo general como vergüenza, dolor, etcétera.

¿Todos los íconos de calavera significan lo mismo en WhatsApp?

Aquí existe una válida y necesaria aclaración, pues no existe solamente una calavera en el abanico de oportunidades del chat de WhatsApp. Entonces, para los que todavía no han entendido bien el cambio de significado, esto podría complicarse. Por ello he aquí la explicación de estos dos tipos de calaveras.

1.- Calavera sola - Esta es la que precisamente cambió de significado, entendiéndose en un ámbito figurado, burlesco e incluso humorístico.

2.- Calavera con huesos cruzados - Esta que luce muy al estilo clásico de bandera pirata, sigue con la indicación de muerte o un contexto fatídico.

Seguir leyendo - ¿Qué significa este emoji y por qué no debes usarlo con tu crush?