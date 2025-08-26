Los romances de Nicki Nicole: de Khea y Peso Pluma a su nuevo amor con Lamine Yamal

Nicki Nicole no solo se ha consolidado como una de las artistas urbanas más influyentes de Argentina, también ha estado en el centro de la atención por sus romances, algunos muy mediáticos y otros llenos de polémica. Desde sus inicios con Khea, su relación más seria con Trueno, el fugaz vínculo con Peso Pluma y hasta los rumores con futbolistas, la cantante siempre ha dado de qué hablar.

El más reciente capítulo lo protagoniza con Lamine Yamal, joven estrella del FC Barcelona, con quien confirmó su relación tras semanas de especulaciones. La foto de ambos, celebrando el cumpleaños número 25 de la artista, oficializó el romance y generó revuelo en redes sociales.

De Khea a la propuesta de matrimonio de Trueno

El primer vínculo público de la intérprete de Ojos Verdes fue con Khea en 2019, relación breve pero significativa para sus seguidores. Poco después comenzó una historia más sólida con Trueno, con quien compartió no solo la vida personal, sino también grandes éxitos musicales como Mamichula.

Incluso hubo una propuesta de casamiento en 2021, lo que consolidó a la pareja como una de las más queridas del género urbano. Sin embargo, el amor terminó a inicios de 2023 y ambos siguieron caminos separados, aunque siempre mostraron respeto mutuo.

Peso Pluma y el inicio de un nuevo amor

Más tarde, la cantante vivió un romance con Peso Pluma, el cual terminó abruptamente tras una infidelidad del mexicano, situación que Nicki no dudó en exponer públicamente. Tras ese episodio, fue vinculada con Nicolás Fonseca, Franco Colapinto e incluso con Enzo Fernández, aunque nunca hubo confirmación oficial.

Hoy, Nicki Nicole disfruta de una etapa diferente junto a Lamine Yamal. Su nueva relación marca un nuevo comienzo en la vida personal de la artista, que combina su crecimiento musical con una faceta más íntima y romántica.

