Prepara un delicioso té de anís y descubre sus grandes beneficios

Una de las plantas aromáticas más consumidas en el mundo es el anís. La misma tiene propiedades para la salud y puede ser consumida de diversas maneras. Sin embargo es importante aclarar que hay distintas variedades.

Por un lado tenemos el anís verde que es originario de Asía y la cuenca mediterránea oriental y sus semillas son pequeñas y ovaladas y de color marrón verdoso. Luego tenemos el anís estrellado que proviene especialmente de China y Vietnam, que tiene forma de estrella y un sabor más dulce.

Los dos tipos de anís son utilizados para elaborar infusiones, productos de repostería, licores y para la medicina natural con el objetivo de aliviar diversos trastornos.

¿Cuáles son las propiedades y beneficios del anís?

El anís cuenta con compuestos bioactivos que otorgan propiedades medicinales. Tienen aceites esenciales, responsables de su aroma y sabor, flavonoides, proteínas, carbohidratos, vitaminas (especialmente C y del grupo B) y minerales (sobre todo calcio, hierro y magnesio).

Debido a esto es que cuenta con propiedades digestivas, carminativas, antiespasmódicas, expectorantes, antimicrobianas y sedantes suaves.

Beneficios del anís:



Favorece la expulsión de gases

Ayuda a reducir la hinchazón

Favorece la eliminación de toxinas

Ayuda a eliminar la mucosidad

Contribuye a aliviar los dolores reumáticos

Ayuda a mejorar la digestión

Favorece la regulación de la menstruación

¿Cómo preparar una infusión de anís?

Para preparar una infusión de anís tienes que hacer lo siguiente:

Vierte unos 200 mililitros de agua en una olla y ponla a calentar al fuego. Déjala hasta que hierva suavemente.

A continuación, añade tres cucharadas de anís en una tetera o un recipiente con colador.

El siguiente paso es verter el agua caliente sobre las semillas de anís para extraer sus propiedades y su aroma.

Agrega un trocito de cáscara de limón para darle un toque refrescante a la infusión.

Deja reposar la infusión de cinco a 10 minutos.

Por último, sirve la infusión en una taza y ya la podrás tomar. Si lo deseas, puedes endulzarla con un chorrito de miel o con tu edulcorante favorito.