Laura Flores habla sin filtros sobre su ruptura con Lalo Salazar y revela cómo la bloqueó

Laura Flores abrió su corazón al recordar uno de los episodios más incómodos de su vida sentimental: el distanciamiento definitivo con el periodista Lalo Salazar. La actriz confesó que, tras su separación en junio de 2025, él decidió bloquearla de todas sus redes sociales, dejándola sin posibilidad de mantener comunicación alguna.

En un encuentro reciente con los medios, la actriz de 62 años explicó que, aunque en su momento deseó cerrar ese capítulo en buenos términos, hoy prefiere enfocarse en sus proyectos y en seguir adelante. “Lalo me bloqueó y yo no sé nada de él, ni he vuelto a hablar con él”, declaró con serenidad.

Laura Flores recuerda su ruptura con Lalo Salazar

El romance entre la actriz y el periodista había comenzado con entusiasmo en febrero de 2025, cuando ambos lo hicieron público en redes sociales. Sin embargo, la relación apenas se extendió por cuatro meses antes de terminar en medio de rumores de presiones de boda y diferencias familiares.

¿Fue perseguido por Laura Flores? Eduardo Salazar rompió el silencio TV Azteca [VIDEO] Luego del rompimiento entre Laura Flores y Eduardo Salazar, el periodista rompió el silencio y aclaró los rumores de que la actriz lo habría perseguido dentro de su casa.

Aunque el vínculo fue breve, Laura lo consideró significativo. Admitió que le habría gustado llegar a una conclusión más amable, pero reconoció que no siempre es posible. “Siempre que te das el permiso de abrirte para una relación hay riesgos, y se corren”, reflexionó.

Hoy, la actriz afirma estar centrada en el trabajo y en mantener una vida positiva. “Yo no bloqueo a nadie. Estoy muy bien, saliendo adelante y trabajando como loca”, expresó ante la prensa.

“Ya no quiero ni su amistad”

De manera contundente, Laura aseguró que no tiene intención de recuperar la amistad con Lalo Salazar. Para ella, ese capítulo ya quedó cerrado, sin rencores ni culpables, pero con la claridad de que cada quien debe continuar por caminos separados.

Con esta postura, la actriz demuestra su decisión de priorizar la estabilidad personal y profesional, dejando atrás cualquier lazo con su expareja.

