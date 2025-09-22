Esta cantidad de agua gasta Gemini por cada consulta que tú le haces: lo admitió la propia IA

La implementación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para actividades cotidianas es cada vez más frecuente. Y aunque es una forma de facilitar ciertos procesos, también es importante contemplar el impacto ambiental que conlleva hacerle preguntas o pedirle ayuda para realizar alguna tarea, sobre todo en cuanto al gasto de agua que representan estas funciones.

Derivado de las dudas que existen en torno a este tema, Google compartió un estudio que revela las cifras exactas que conlleva el uso de su asistente tecnológico. De acuerdo con la información recopilada mediante el sitio oficial del buscador, Gemini consume 26 mililitros de agua por pregunta, lo que representa un estimado de cinco gotas de agua por operación.

Canva La IA tiene un impacto ambiental importante

Si bien puede parecer una cantidad minúscula, si se toma en cuenta que a diario miles de personas en todo el mundo recurren a esta herramienta, adquiere dimensiones considerables; además de que la cada pregunta a la IA gasta 0,24 Wh o 9 segundos viendo la televisión. Por lo que es imprescindible tener conciencia de este factor al momento de utilizar la IA, en especial con cuestiones que pueden resolverse mediante otros métodos.

Cómo usar la IA de forma responsable con el medio ambiente

Tanto los usuarios como las empresas de tecnología tienen en sus manos la posibilidad de contribuir a que los asistentes de inteligencia artificial como Gemini IA o ChatGPT tengan un impacto menos agresivo en el medio ambiente. Según un artículo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las compañías podrían enfocarse en optimizar a los algoritmos para que otorguen resultados eficientes desde el primer intento.

Canva Es importante hacer un uso responsable de la inteligencia artificial

Por otra parte, los consumidores deberían priorizar su uso en casos necesarios, así como hacer consultas concisas para evitar un intercambio de mensajes que no aporten en nada a la búsqueda.

Así, es posible reducir un porcentaje de la huella que dejan, aunque todavía faltan implementaciones para garantizar un uso consciente de las herramientas de inteligencia artificial, que hacen desde imágenes hasta resolución de problemas.