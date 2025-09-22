El Feng Shui revela dónde poner una planta de ruda para atraer el dinero

De acuerdo al Feng Shui, existe un sinfín de plantas que, si las colocamos en el lugar adecuado de nuestra casa, nos ayudan a atraer buenas energías y prosperidad. En este caso, te contaremos dónde debes poner tu planta de ruda para atraer la buena fortuna y hacer una limpieza energética de tu hogar.

La ruda es una de las hierbas más conocidas por aroma y su atracción de la abundancia. Desde siempre se ha creído que la ruda atrae el dinero y, como plus, aleja las malas vibras. El Feng Shui es una de las creencias que la destaca entre las más beneficiosas.

¿Dónde colocar tu planta de ruda para atraer el dinero, según el Feng Shui?

La planta de ruda es una hierba que se puede colocar tanto en el interior del hogar como en el exterior, y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en jardinería para mantenerla. Sin embargo, existen ciertos rincones de tu casa que son los propicios para aprovechar sus propiedades energéticas al máximo y lograr la abundancia, además de ahuyentar las malas vibras.

En primera instancia, el Feng Shui aconseja tener una planta de ruda en la puerta de entrada de tu hogar. Se recomienda ubicarla a la derecha de la puerta, ya sea que esté plantada en tierra o en una maceta, ya que ayuda como filtro de las malas energías permitiendo solo el ingreso de la prosperidad.

Por otra parte, se aconseja ubicarla también en lugares de estudio o de trabajo para ayudar a mantener la concentración y atraer la abundancia profesional y el éxito en todo lo que emprendas. También es bueno colocar esta hierba en ventanas o en balcones para repeler la envidia y, en su lugar, promover la llegada de nuevas oportunidades financieras.

¿Dónde debes evitar colocar tu planta de ruda?

El Feng Shui destaca que puedes llevar una ramita de ruda fresca o seca en la billetera o en el bolsillo como símbolo para atraer dinero y alejar las energías negativas. Pero esta creencia aconseja evitar colocar esta planta en baños y dormitorios, ya que de esta manera la planta estará perdiendo sus capacidades de traer la abundancia.

Así que ya sabes, la planta de ruda será tu gran alidada para lograr la prosperidad y eliminar las malas vibras de tu casa y de tu vida, pero debes colocarla en el lugar adecuado, según el Feng Shui.