Los postres navideños que serán tendencia en México este 2025, según la IA

La Navidad es una de las celebraciones más esperadas de cada año y en la que la mesa se convierte en un lugar de encuentro familiar. De todos modos, la gastronomía tiene su rol preponderante en esta fecha y es por eso que algunos platillos y postres no pueden faltar.

Sin embargo, las tendencias que viajan de país en país suelen generar algunos cambios en las mesas de los mexicanos y, ante esto, la Inteligencia Artificial (IA) está siendo utilizada para conocerlas.

¿Cambian los postres para la Navidad 2025?

De acuerdo con la aplicación Gemini, creada por Google, la Navidad 2025 en México tendrá una fuerte presión en torno a las tendencias relacionadas con los postres. La mesa “incluirá la popularidad de los postres cuchareables presentados en vasos y las versiones temáticas e ‘instagrameables’ de clásicos como los panettones y las tartas”.

En este punto, la IA añade que “se prevé un aumento de los postres con alternativas de endulzantes naturales como stevia o agave, así como la incorporación de sabores y texturas innovadoras”.

¿Qué postres serán tendencia en la Navidad mexicana?

Gemini compartió una lista en la que destaca las tendencias en torno a los postres que engalanarán las mesas navideñas de los mexicanos. Esta tecnología analizó diversas bases de datos para ofrecer la siguiente respuesta:



Postres cuchareables: La tendencia de presentar postres en vasos ganará fuerza, volviéndolos muy populares para compartir y para redes sociales.

Temáticos y "instagrameables": Se verán postres con formas de figuras navideñas, como árboles de malvavisco de chocomenta o tartas en forma de pino o muñeco de jengibre.

Endulzantes naturales: Habrá un mayor énfasis en postres sin azúcar refinada, utilizando endulzantes alternativos como la stevia o el sirope de agave.

Innovación en sabores y texturas: Se espera la aparición de creaciones con coberturas innovadoras, como el Butternache, y combinaciones de sabores audaces.

La Inteligencia Artificial aclaró que habrá clásicos que seguirán siendo populares en la Navidad 2025 como el panettone artesanal, el fruit cake, las galletas de mantequilla y los buñuelos de viento.