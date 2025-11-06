¿Por qué entraron las celebridades a La Granja VIP? Aquí están sus honestos motivos

Para que no existieran más especulaciones, algunas de las celebridades de La Granja VIP aprovecharon un momento durante la preparación de la comida de este día para compartir los motivos por los que entraron al reality show.

¿Qué llevó a los granjeros a entrar?

Fabiola Campomanes fue la primera en revelar sus razones y afirmó que los cuatro años que estuvo ausente de la televisión debido a que estaba emprendiendo su negocio fueron determinantes para que tomara la decisión. Añadió que el dinero, la exposición que otorga el reality show y el deseo de aprender de sus compañeros de otras generaciones la motivaron a vivir la experiencia.

Por otro lado, La Bea coincidió en que el dinero fue la principal razón para ingresar a La Granja VIP con motivo de su próxima boda, pero también señaló que la posibilidad de conseguir mayor visibilidad para sus shows de stand up comedy era uno de sus principales objetivos profesionales, en especial de cara a su gira que ocurrirá el siguiente año.

Posteriormente, Teo reveló que es muy fan de los reality shows tanto nacionales como extranjeros y apuntó que está buscando el dinero para "consentir" a la gente que quiere como su familia, su novio y sus perros. Además, dijo que buscaba separarse un poco de su compañero Ricardo Peralta con el fin de conseguir su propio éxito o su propio fracaso.

Finalmente, Kim Shantal también coincidió en su amor por los reality shows y aseguró que su familia depende económicamente de ella, por lo que les está ayudando a sus hermanos a emprender su propio negocio.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Lolita Cortés, 'El Patrón' Alberto del Río, Alfredo Adame, Eleazar Gómez o Manola Díez del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.