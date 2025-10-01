Litzy y el chef Poncho Cadena hacen IMPORTANTE anuncio sobre la suspensión de su boda

Hace unos días Litzy sorprendió al declarar ante medios de comunicación que su boda con el chef Poncho Cadena, originalmente programada para celebrarse el 11 de octubre, ha sido suspendida. Ahora, la pareja formada en MasterChef Celebrity hizo un anuncio en Instagram para despejar rumores.

Litzy da detalles sobre su vestido de novia para su futura boda con el chef Poncho Cadena [VIDEO] Aun con los preparativos de su boda, Litzy apoya con todo a sus compañeras JNS, en especial a Regina Murguía, quien se encuentra en su tratamiento contra el cáncer.

¿Qué pasará con la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena? Esto dicen ellos

Litzy publicó un video en Instagram donde aparece con Poncho Cadena, y lo dejó fijo en su perfil para dejar claro que su relación con el chef está perfectamente. Luego de dar a conocer que actualmente no tienen fecha para su boda, entre sus fans surgieron dudas de si ellos todavía estaban juntos.

En el clip se les ve tan felices como siempre, disfrutando cocteles en un restaurante de San José del Cabo; con toda tranquilidad, el juez de MasterChef explica que está a punto de tomarse un “César”, un coctel originario de Canadá. “Desde la Baja Sur como desde hace un año”, escribió la cantante en la descripción.

“Los planes siguen exactamente, solo que se movieron 3 meses”, afirma el chef en el video, refiriéndose a su boda. Litzy interviene aclarando que “no se sabe cuántos meses”, entre risas.

En sus declaraciones recientes, la protagonista de Cautiva Por Amor explicó que las agendas de ambos no habían permitido que pudieran planear para su boda y llegaron a un punto en que no habían avanzado nada, aunque la fecha fijada ya estaba cerca. Además, para ellos es importante darle tiempo a sus invitados de planear asistencia a una boda destino.

La pareja radica en San José del Cabo, lugar donde se encuentra uno de los exitosos restaurantes del chef Poncho Cadena, CarbónCabrón; ha sido incluido dos veces seguidas en la Guía Michelin México.

En sus historias de Instagram, Poncho Cadena compartió el mismo mensaje de Litzy. La actriz y cantante también escribió que en enero tendremos “sorpresotas”, pero no especificó si se trata de noticias sobre la boda o de algún proyecto conjunto.