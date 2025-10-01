Manola Díez va por estrategias silenciosas y alianzas en La Granja VIP, ¿funcionará su táctica?

Manola Díez llega a La Granja VIP con mucha luz, carisma y ganas de trabajar en equipo para lograr su objetivo de llegar a la final: el panorama no es fácil con granjeros tan competitivos como Alberto del Río “El Patrón” y Alfredo Adame, pero ella está segura de que la discreción y las alianzas la ayudarán... ¿crees que resulte?

¡Manola Díez nos visitó e hizo interesantes declaraciones rumbo a La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] La séptima granjera revelada, Manola Díez, nos contó cómo se lleva con otros granjeros hasta ahora revelados. ¡Checa todo lo que anticipó de La Granja VIP!

¿Qué prefiere Manola Díez en La Granja VIP?

Manola Díez se sinceró en la entretenida dinámica de TV Azteca "¿Qué prefieres?” en la que reveló que ella, más que una líder, quiere ser reconocida como la compañera más querida de los otros concursantes.

En cuanto a su táctica para llegar a la final, Manola Díez apostó por ser una estratega silenciosa y por las alianzas fuertes: “Prefiero ser un fantasma a la hora de la nominación”, declaró la carismática actriz mexicana.

Por otro lado, Manola Díez dejó claro que a pesar de que está dispuesta a aliarse eso no significa que vaya a salvar a otra persona: ¡prefiere usar ese beneficio para ella! “Todos en este juego venimos a ganar, entonces si se da la oportunidad prefiero salvarme a mí", explicó.

Finalmente, Manola Díez se unió a la mayoría de los granjeros que prefieren hablar con los animalitos del establo: “Es mi mejor terapia”, explicó la celebridad que se declaró más que lista para unirse a la granja más divertida de TV Azteca ... ¡sólo el tiempo dirá si puede con los retos extremos!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Manola Díez está lista para entrar a la lucha por el premio final de La Granja VIP con una estrategia alejada de las confrontaciones ya que sabe que se trata de un juego: ¡este reality show de TV Azteca se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche y es una experiencia que no te puedes perder!