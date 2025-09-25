Christian Nodal en la cuerda floja: juez podría prohibirle salir de México por caso de falsificación

Una vez más Christian Nodal vuelve a estar en el ojo de la controversia, pero esta vez no por su vida amorosa, sino por un problema legal que podría frenar su carrera internacional. De acuerdo con lo que se ha revelado el cantante y sus padres, Jesús González y Silvia Nodal, enfrentarán una audiencia inicial por presunta falsificación de contratos, lo que podría acarrear que un juez le impida salir de México lo que pondría freno a su creciente carrera musical fuera del territorio nacional.

El problema legal que enfrenta la familia Nodal

De acuerdo con lo que se ha revelado fue el pasado 22 de septiembre que, ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, se tuvieron que presentar 32 contratos con firmas supuestamente certificadas, mismos que fueron cuestionados por la compañía al considerar que no eran auténticos.

De acuerdo con lo que se ha revelado por parte del cantante y de su equipo legal, el caso podría remontarse a noviembre del 2021, cuando el cantante y su familia interpusieron una demanda civil contra Universal Music, reclamando la titularidad de varias canciones. No obstante, fue a raíz de este proceso que se comenzó a revisión del caso surgió la sospecha de falsificación de documentos, ya que peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron que las firmas exhibidas no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien negó haber trabajado con los Nodal.

¿Qué pasará con el cantante?

La polémica continúa, pues lo que podría parecer un trámite legal más, se ha convertido en un auténtico problema, pues en caso de que las situación no favorezca al cantante, este podría enfrentar medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país, la entrega de su pasaporte, hasta incluso la prisión justificada.

El fandom y su apoyo al cantante

La problemática legal que rodea Nodal no ha pasado desapercibida para los fans, quienes no han dudado en mostrar su apoyo y augurar que todo salga de la mejor manera posible. Así mismo es importante señalar que esta problemática, llega en un momento clave del cantante, quien está en el pico de su carrera consolidando su presencia como figura clave de la música mexicana.

Por ahora, lo único seguro es que los seguidores del cantante esperan que este dilema no frene sus proyectos y pueda salir bien logrado de este problema que amenaza con frenar su talento y trayectoria.

