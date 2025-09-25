Débora Estrella se había lamentado por esta muerte días antes de su propio fallecimiento

Débora Estrella murió el 20 de septiembre tras sufrir un accidente aéreo. Esta noticia conmocionó a sus seres queridos, pero también al público que la seguía de cerca, en especial porque salió a la luz una inquietante casualidad que, para muchos, se trató de una especie de “premonición”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que sumaba casi 350 mil seguidores, la conductora mexicana compartió una fotografía con un muchacho que, según explicó, fue su mejor amigo y murió cuando ella tenía 16 años. Esta imagen fue elaborada con inteligencia artificial y se publicó el 13 de septiembre, es decir, exactamente una semana antes de su trágica muerte.

Instagram / @deboraestrella Débora Estrella recordó a su mejor amigo fallecido con una foto de IA

“Foto de IA muy especial. Extrañando todos los días y desde hace ya 27 años a mi mejor amigo, Sergio Eduardo Cantú Lazarin”, escribió la comunicadora, agradeciendo además a la familia del difunto por haberle ayudado a crear este recuerdo.

La terrible coincidencia en torno a la muerte de Débora Estrella que sus fans no pudieron ignorar

En los comentarios, diversos usuarios le brindaron consuelo por esta pérdida, sin imaginar que en los días siguientes estarían lamentando el inesperado fallecimiento de Débora Estrella, de tan solo 43 años de edad. Por lo que este post rápidamente acumuló varias respuestas señalando lo irreal que parecía esta coincidencia.

“Ya estás a su lado”, “Qué triste que esta foto haya sido premonitoria” y "Él te esperaba”, fueron algunas de las respuestas que sus seguidores hicieron al darse a conocer su deceso.

Instagram / @deboraestrella Los seguidores de Débora Estrella se mostraron sorprendidos por una intrigante casualidad en sus redes sociales

¿Cómo murió Débora Estrella?

La trágica muerte de Débora Estrella fue consecuencia del desplome de la avioneta en la que viajaba, presuntamente como parte de las lecciones de pilotaje que había decidido tomar. Este accidente aéreo tuvo lugar la tarde del sábado 20 de septiembre, en el perímetro del municipio de García, Nuevo León. La Fiscalía confirmó que la presentadora iba de copiloto.

Casi de inmediato se dio a conocer que los pasajeros habían perdido la vida de forma instantánea, pero fue hasta horas después que se confirmó la identidad de las víctimas y se supo que la exconductora de Hechos con Jorge Zarza era una de ellas. El otro afectado se supo, era Bryan Ballesteros, el piloto comercial con el que viajaba.