Los 5 personajes de Ghibli que representan a los críticos de La Granja VIP según la IA

La fusión de la cultura pop con algunas de las figuras más populares de TV Azteca sí es posible ahora que el reality show La Granja VIP se estrenará en cuestión de días : ¡le preguntamos a la inteligencia artificial (IA) qué personaje de los estudios Ghibli representan mejor a nuestros críticos Ferka, Rey Grupero, Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio, y estos fueron los resultados!

¿Qué personaje de Ghibli le corresponde a cada crítico de La Granja VIP?

La IA identificó algunos rasgos en común que tienen los críticos de La Granja VIP con algunos de los personajes más icónicos de Ghibli, el estudio de animación de donde surgieron películas tan populares como El increíble castillo vagabundo, El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke: ¡estos fueron los divertidos resultados!

FERKA SERÍA LADY EBOSHI (LA PRINCESA MONONOKE)

Nuestra crítica es fuerte, directa y una excelente estratega, aspectos de su personalidad que encajan perfectamente con Lady Eboshi de la película La princesa Mononoke: ¡la matriarca y líder de la Ciudad del Hierro no le teme a nada ni a nadie, y Ferka puede identificarse con esto!

REY GRUPERO SERÍA KAMAJI (EL VIAJE DE CHIHIRO)

El carácter algo caótico, pícaro y enérgico de Kamaji, el encargado de la sala de calderas en la casa de baños de Yubaba en la cinta El viaje de Chihiro, le queda como “anillo al dedo” a Rey Grupero, un influencer carismático que sabe cómo mover los hilos de cada situación... ¡increíble!

LOLA CORTÉS SERÍA... ¡YUBABA! (EL VIAJE DE CHIHIRO)

Nuestra adorada “Jueza de Hierro” de La Academia es enérgica, apasionada y súper exigente, características que son similares a las que muestra la autoritaria Yubaba, la dueña de la casa de baños donde transcurre parte de la película El viaje de Chihiro.

LINET PUENTE SERÍA NAUSICAÄ (VALLE DEL VIENTO)

Linet Puente es una periodista de espectáculos certera, observadora y con un ojo crítico muy ágil: debido a estas características, la observadora Nausicaä de la película Valle del Viento podría representarla con facilidad: ¡la inteligencia y la observación son sus puntos en común más fuertes!

FLOR RUBIO SERÍA KIKI (KIKI: ENTREGAS A DOMICILIO)

La intensa energía de Flor Rubio y su gusto por sumarse a nuevos retos es comparable con el ánimo que muestra la dulce Kiki en la película Kiki: entregas a domicilio, cinta que nos cuenta la historia de una pequeña bruja que hará lo posible por destacar con su emprendimiento de entrega de paquetes.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el nuevo e increíble reality show de TV Azteca, se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche... ¡será fantástico!