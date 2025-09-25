Así fueron engañados B-King y Regio Clown para llevarlos a la muerte

La muerte de B-King y Regio Clown despertó mucha conmoción en el mundo de la música. Las investigaciones siguen para poder esclarecer el caso y cada vez se conocen más detalles de lo sucedido.

Hasta el momento se sabe que los colombianos habrían sido víctimas de un engaño, que fue perpetrado por el crimen organizado, con el objetivo de asesinarlos. Fue Alfredo Molano, cónsul de Colombia en México, quien dio detalles al respecto.

¿Qué se sabe de la muerte de B-King y Regio Clown?

El pasado 16 de septiembre, Byron Sánchez Salazar de 31 años y Jorge Luis Herrera de 35, desaparecieron misteriosamente. La desaparición había ocurrido en Ciudad de México, a donde viajaron para presentar su trabajo como DJ.

Debido a que se reportaron desaparecidos, se desató una búsqueda por parte de las autoridades mexicanas y finalmente los encontraron muertos en el Estado de México. Los restos de estas personas fueron hallados desmembrados y con un mensaje de intimidación.

¿Cómo fueron engañados B King y Regio Clown?

De acuerdo a lo que manifestó Alfredo Molano, cónsul de Colombia en México: “Un crimen como este, ocurrido en un sector tan exclusivo como Polanco, requiere una alta complejidad operativa”. También resaltó las estructuras del crimen organizado: “Esto da cuenta de que lo que está detrás es una estructura de cruda violencia”.

Además, teniendo en cuenta la investigación en curso, manifestó que los músicos habrían sido engañados con la excusa de que tendrían una reunión de trabajo pero era solo una trampa para capturarlos: “Aquí no existía la intención de asesinarlos y desaparecer el rastro. Lo que quería era dejar un mensaje claro. Detrás de esto hay una descomposición del tema de derechos humanos”.

“Ellos tenían comunicación con unas personas que les habían dispuesto un automóvil para, al parecer, cumplir unos compromisos con algunas personas que responden a los alias ‘El Comandante’ y ‘Sergio’”, manifestó el Cónsul en relación a los asesinatos.

