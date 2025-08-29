¿Qué pasa con mi cuerpo si como aguacate diario?

La alimentación es una de las partes más importantes en el día a día de las personas ya que es a través de esta que el cuerpo incorpora vitaminas, minerales y otros nutrientes. El aguacate es incluido en las dietas más aconsejadas por los especialistas de la salud, pero ponen ciertas condiciones.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México señala que “es un alimento perfecto, porque regula los lípidos evitando el riesgo de accidentes cardiovasculares y eliminando la acumulación de grasa en la zona abdominal. Además contiene Omega 3, vitaminas A, C, D, E, K y del complejo B”.

¿Qué importancia tiene el aguacate en México?

En el mundo, son más de 60 países los productores de aguacate en el cual existen más de 500 variedades. En este punto, el campo de México es generador de tres de las variedades más importantes como el aguacate Hass, Criollo y Fuerte.

El Gobierno de México señala que en el país es Michoacán en donde se concentra el 84.9 por ciento del volumen de producción de aguacate. Además, remarca que otras entidades que tienen cierta participación, aunque no mayor al 3 por ciento del volumen total, son Jalisco, Estado de México, Nayarit, Morelos y Guerrero.

¿Qué pasa con tu cuerpo si comes aguacate a diario?

El aguacate es muy saludable y es que, según destacan desde el Instituto Mayo Clinic (Estados Unidos), es una buena fuente de vitaminas A y E, contiene fibra y grasas que son consideradas buenas como las monoinsaturadas y poliinsaturadas, además de una pequeña cantidad de grasas saturadas.

Más allá de los beneficios que el aguacate ofrece para la salud, los expertos en la materia advierten que el consumo de aguacate a diario es bueno, pero hay que prestar atención a la cantidad. Lo ideal es consultar con el médico de cabecera para saber si conviene consumirla a diario, sobre todo las personas que tienen problemas renales o deben controlar el azúcar en sangre.