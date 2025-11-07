¿Golpe para Lola Cortés? Sergio Mayer Mori le NIEGA la Salvación y explota La Granja VIP

Sergio Mayer Mori tomó la primera decisión polémica del Jueves de Salvación y le negó este ansiado beneficio a Lola Cortés, algo que dejó un ambiente agridulce en La Granja VIP: ¿se trata de una venganza, una estrategia o un favor pendiente? ¡Revive el momento!

¿Por qué Sergio Mayer Mori no salvó a Lola Cortés en La Granja VIP?

En medio de una avalancha de emociones, nervios y teorías, Adal Ramones se conectó con los granjeros en la sala de La Granja VIP para conocer la decisión de Sergio Mayer Mori... ¡el conductor quiso aumentar la tensión y, por ello, le pidió al Capataz semanal que nombrara a alguien que NO sería salvado esta noche!

"Lolita (es el nombre elegido)... yo creo que Lolita no debería participar en la salvación y debería irse directamente a la nominación el domingo... porque quiero", dijo Mayer visiblemente nervioso.

Lola Cortés se negó a decir algún comentario al respecto, mientras que Manola Díez expresó que respeta todas las decisiones de Sergio Mayer Mori; "El Patrón" , por otro lado, se mostró consciente de que el Capataz está en una situación complicada y, por lo tanto, se mostró sereno ante todos los panoramas posibles.

Como ves, el panorama en La Granja VIP está que arde, sobre todo porque muchas personas consideraron que Sergio Mayer Mori salvaría a Lola Cortés porque entre ellos hay mucha comunicación... ¿qué pasará?

