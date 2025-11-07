Esposa de “El Patrón” lamenta acusaciones de Alfredo Adame en La Granja VIP: “Tiene podrida el alma”

Mary Carmen Rodríguez, la esposa de Alberto del Río "El Patrón" , se hizo presente en la Gala de este jueves para aclarar el pleito legal de su esposo que Alfredo Adame revivió en la Asamblea del miércoles y, de paso, dedicarle un potente mensaje al "Golden boy" lleno de reproches.

¿Cómo reaccionó la esposa de "El Patrón" a las acusaciones de Alfredo Adame?

Como recordarás, la Asamblea de este miércoles 06 de noviembre echó chispas luego de que Alfredo Adame, aún dolido por una pelea que sostuvo con "El Patrón" en la mañana, sacó a relucir en dos ocasiones una acusación contra el peleador por supuesta violencia doméstica, algo que nadie se esperaba.

Alberto del Río ya aclaró este pleito legal y aseguró que todo se trató de una extorsión, además de que el caso se cerró en Estados Unidos por falta de pruebas; ahora, fue Mary Carmen Rodríguez quien rompió el silencio y, además, se lanzó contra Alfredo Adame con unas fuertes palabras.

"Sí, lo vi en el 24/7 y pues sentí una gran impotencia al escuchar tanta infamia, al escuchar a este señor repitiendo una serie de mentiras que no debería de decir porque no tiene las bases ni los fundamentos para sostenerlas (…) el señor no conoce el caso, no está empapado de él y no conoce los documentos oficiales", explicó.

Mary Carmen Rodríguez reiteró que este episodio ya quedó en el pasado, además de que "El Patrón" fue exonerado luego de que se realizara una exhaustiva investigación: "Mi marido dejó ese problema atrás desde hace mucho tiempo, no porque una persona no haya declarado, sino porque se hizo una investigación seria por parte del FBI (...) las acusaciones fueron mentidas y fueron desechadas", explicó.

Al final, la esposa de "El Patrón" tronó contra Adame y se mostró desilusionada con la actitud del "Golden boy", a quien por cierto calificó como una persona deleznable.

"Señor Alfredo Adame, tenía otra idea de usted, pero creo que es una persona totalmente deleznable que tiene podrida el alma porque solamente alguien con un alma tan podrida puede utilizar un recurso tan bajo y tan ruin para lastimar a una persona y a una familia que padeció ese dolor", declaró.

Para Mary Carmen Rodríguez es claro que Alfredo Adame quiso ganar popularidad a costa del carisma de "El Patrón" , declaraciones que causaron mucho impacto en redes sociales sobre todo porque ambos granjeros continúan nominados en La Granja VIP... ¿qué pasará?

