¡Rompen el hielo en La Granja VIP! La conversación más inesperada de Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez: “Muy intenso”

Después de varios días tensos y con posturas divididas entre los granjeros, nadie esperaba que dos de los más confrontados dieran un paso hacia el entendimiento. Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez sorprendieron al resto al entablar una conversación directa y profunda que dejó claro que, en medio del caos, todavía hay espacio para el diálogo.

¿Qué pasó entre Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Durante la Asamblea, Kike nominó a Eleazar y su argumento fue interrumpido por falta de tiempo, lo que generó más tensión. Eleazar negó todo lo que se afirmó de él durante su réplica , pero cuando le tocó nominar, lo hizo contra Kike con un discurso mucho más encendido, lo que parecía confirmar que diferencias entre ambos que serían difíciles de conciliar. Sin embargo, en una charla muy sincera, mientras ambos descansaban en la habitación, todo cambió.

Kike aprovechó el momento para aclarar que su intención nunca fue atacarlo, sino hacerle ver ciertos comportamientos que generan incomodidad. Le reconoció que ha mejorado en sus tareas y que su energía es notoria, pero también le señaló que su intensidad puede resultar abrumadora para quienes lo rodean. Lejos de molestarse, Eleazar tomó la observación como algo constructivo.

¿Qué conversaron Kike y Elezar?

La charla reveló aspectos personales que explican parte de su carácter. Eleazar compartió que desde niño fue diagnosticado con hiperactividad y que, aunque no fue medicado, aprendió a canalizar su energía a través del trabajo. Sin embargo, admitió que convivir con tantas personas bajo un mismo techo las 24 horas del día lo ha llevado al límite.

Kike, por su parte, le explicó que esa misma energía, aunque no es mala, puede resultar invasiva si no se regula. Comparó sus estados de ánimo con los de un adolescente y le pidió ser consciente de que, aunque tenga un alma joven, los demás lo ven como un adulto que también debe hacerse responsable de su comportamiento, porque en la vida funcional eso es.

Este inesperado encuentro dejó ver un lado vulnerable y reflexivo en ambos, lo que podría abrir la puerta a una convivencia más equilibrada en La Granja VIP.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguirlos 24/7 en Disney+ y ahora en YouTube en el canal oficial de La Granja VIP.