Quién es la ÚNICA persona en La Granja VIP que NO ha estado nominada ni ha sido peón nunca

En La Granja VIP, las emociones siempre están a flor de piel y las sorpresas son una constante. Los granjeros saben que casi cualquier día pueden quedar nominados y que, de una semana a otra, pueden pasar de la comodidad total a la vida en El Granero. Sin embargo, hay una granjera que ha logrado zafarse de las incomodidades y del riesgo de eliminación: Kim Shantal.

Kim Shantal: la única granjera que lleva casi 4 semanas inmune en La Granja VIP

El reality show que lleva a las celebridades del lujo a la vida del campo lleva casi un mes en transmisión continua. En ese tiempo ha habido nominaciones sorpresa, sanciones, fuertes peleas y muchísimo drama. Y, aunque se ha ido perfilando como una granjera muy destacada, Kim Shantal no ha quedado nominada ni tampoco ha sido uno de los peones.

Esto no significa que no haya recibido votos de nominación. Sin embargo, nunca ha entrado oficialmente a la lista de nominados y por lo tanto no ha estado en riesgo de ser eliminada.

El domingo 2 de noviembre, Kim Shantal estuvo a punto de formar parte del equipo de peones para la cuarta semana de La Granja VIP. No obstante, quedó empatada en votos con La Bea, quien en ese momento era La Capataz y decidió romper el empate cediendo ella misma a ser peón. Incluso Kim quedó sorprendida, pues junto a El Patrón hasta entonces había estado a salvo de dormir en El Granero.

Por si fuera poco, en la primera semana del reality show Kim tuvo la oportunidad de dormir en la Habitación del Capataz, pues Sergio Mayer Mori la eligió para acompañarlo tras haber ganado ese rol por primera vez.

Ahora, después de que nominó a Eleazar Gómez (en uno de los enfrentamientos más fuertes que ha habido en La Asamblea) y de que él ganara La Salvación, existe una fuerte probabilidad de que Eleazar la nomine directamente el viernes 7 de noviembre; esto la colocaría inmediatamente en riesgo de eliminación. ¿Seguirá con la suerte que la ha acompañado hasta ahora?