Frío recibimiento a Eleazar Gómez como el salvado de La Granja VIP: ¡siguen las tensiones!

Eleazar Gómez ganó la Salvación en La Granja VIP luego de que triunfara en una dinámica en la que la destreza fue más importante que la fuerza bruta; sin embargo, cuando entró a la casona y reveló que ya no estaba nominado se topó con un ambiente frío... ¡al parecer nadie se esperaba eso!

¿Qué reacciones hubo en La Granja VIP con la Salvación de Eleazar Gómez?

Luego de varios minutos de tensión, la campanilla de La Granja VIP sonó para darle paso a Eleazar Gómez, quien entró a la sala en medio de un silencio tan palpable que resultó súper incómodo, sobre todo porque nadie se animó a felicitarlo hasta unos segundos después.

"¿Qué, ganaste la salvación, ganaste o no?", le preguntaron al granjero, quien aceptó que la prueba estuvo "muy c4br0na": fue entonces que algunas celebridades como Lis Vega y Kike Mayagoitia se animaron a aplaudir...¡abrazos hubo muy pocos, lo que acabó por confirmar que Eleazar no es precisamente el competidor más querido!

Poco antes de que los granjeros salieran a disfrutar de una cena muy especial de hamburguesas que sin duda relajó los ánimos, "El Patrón" dedicó algunos minutos a pedir votos y a reiterar la confianza que tiene en su fandom:

"Me siento bien porque el sacrificio que hicieron mis amigos de dejarme descansar rindió frutos, físicamente fui superior pero la suerte no estuvo de mi lado, pero no se preocupen, y pues ni modo, a mover a todos y a demostrar por qué Alberto del Río es el campeón del pueblo, entonces vamos a votar, a votar y a votar", pidió.

Todavía falta el Viernes de Traición, una dinámica en la que Eleazar Gómez salvará a alguien de los nominados pero pondrá a un granjero en la zona de riesgo... ¿qué pasará? ¡No te pierdas la Gala de este viernes 07 de noviembre a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Esta cuarta semana de competencia, la placa de nominados está conformada por Manola Díez, Alfredo Adame, "El Patrón" y Lola Cortés; si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: