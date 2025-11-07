¡Fuerte revelación en La Granja VIP! Kim Shantal confiesa algo de su pasado que sorprendió a los granjeros

El ambiente de confianza en La Granja VIP ha permitido que más de un granjero comparta anécdotas personales sin filtros. Esta vez, fue Kim Shantal quien dejó a todos con la boca abierta al hablar sobre una faceta de su pasado que generó risas, sorpresas y mucha curiosidad.

¿Qué confesó Kim Shantal sobre su pasado?

Durante una charla relajada mientras esperaban el inicio de la Gala de este Jueves de Salvación, Kim recordó la fiesta de despedida que le organizaron antes de entrar al reality, donde recibió nada menos que cinco mil rosas. Ese detalle dio pie a que Jawy le preguntara si era buchona, a lo que ella respondió con naturalidad que sí lo fue, aunque ahora, según dice, ha dejado esa etapa atrás.

Entre risas, sus compañeros no quedaron del todo convencidos y bromearon con que aún le queda un toque de ese estilo. Teo incluso le dijo en tono divertido que sigue como buchona “pero en la parte padre” . La conversación subió de tono cuando intentaron definir qué es exactamente ser buchona, y entre referencias a “pestañas largas, joyas, troconas y bolsos de diseñador”, Kim aclaró que ahora se considera una mujer “aesthetic”… aunque su intento por pronunciar la palabra correctamente generó más carcajadas.

Lejos de juzgar, los granjeros aprovecharon el momento para bromear y compartir su visión sobre este estilo que, según ellos, es muy común en el norte del país. Kim aclaró que nunca se ha hecho una lipo y que aunque alguna vez se identificó con esa imagen poderosa, ahora prefiere lo sencillo. La conversación se desvió hacia los “chacales”, lo que provocó aún más risas, y aunque todos bromearon sobre el tema, Kim dejó claro que sus días de buchona quedaron en el pasado, aunque reconoció que mantiene su gusto por las pestañas postizas.

Las revelaciones en La Granja VIP siguen dejando momentos memorables. No te pierdas lo que sucede con Kim Shantal y los demás granjeros de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Disfrútalo 24/7 en Disney+ y ahora también en el canal de YouTube de La Granja VIP.