Lamentable: Confirman muerte del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, era la promesa del pop latino

La tarde de este viernes se confirmó la muerte del cantante y modelo Fede Dorcaz, quien presuntamente habría sido víctima de un intento de asalto en la Ciudad de México de acuerdo con primeros reportes.

El asesinato del artista habría sucedido la noche del jueves 09 de octubre cuando circulaba por Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la colonia Daniel Garza de la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Qué es lo que se sabe del caso del asesinato de Fede Dorcaz?

De acuerdo con primeros reportes de las autoridades, Fede se encontraba manejando una camioneta de alta gama cuando intentó incorporarse hacia los carriles laterales pero este habría sido interceptado por dos sujetos armados quienes, presuntamente, lo seguían desde varios metros atrás.

Ante este intento de asalto, la celebridad habría puesto resistencia, por lo cuál, los asaltantes habrían accionado en repetidas ocasiones, privándolo de la vida dentro del vehículo.

Otras versiones extraoficiales señalan que habría sido alcanzado por un sujeto quien lo habría atacado directamente, sin intenciones de despojarlo de alguna pertenencia.

¿Quién era Fede Dorcaz?

El argentino inició su carrera en el modelaje hace más de 10 años en Barcelona, España, donde se consolidó como una personalidad dentro de la moda en varias pasarelas.

Años más tarde, se mudó a Los Ángeles, donde dio paso a su carrera musical, pues desde 2017 comenzó a lanzar sencillos y no fue hasta 2023 que publicó oficialmente su primer EP.

Este mismo 2025 habría sido descrito por la prestigiosa revista Rolling Stone como “La estrella latina que redefiniría mundialmente el pop latino”, debido a su constante trabajo musical.