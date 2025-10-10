Omahi está listo para llevar la onda digital a La Granja VIP; ¡es el granjero más joven!

Omahi, la celebridad número 11 que aceptó a unirse al reto de La Granja VIP para sacar su lado animal con toda clase de pruebas, retos y labores campestres, es el más chico de todos los competidores: ¿cómo será su convivencia con los demás? ¡Esto nos reveló!

¿Qué opinó Omahi de ser el concursante más chico de La Granja VIP?

Omahi, quien tiene 30 años de edad , es junto con Carolina Ross uno de los granjeros más jóvenes de La Granja VIP, y por ello nuestra host digital Mallezaa le preguntó sobre cómo sería la convivencia con sus compañeros: ¿el llamado choque generacional será un problema?

“Tú conectas con una audiencia joven, digital, ¿cómo crees que van a reaccionar tus fans al verte en un reality más rudo y de convivencia intensa?”, preguntó Mallezaa al recordar que un 24/7 es algo súper diferente a crear contenido para TikTok.

Para Omahi, esta variedad de las edades de los granjeros puede ser tomado como algo positivo en lugar de una dificultad: “Cuando me dijeron que yo era el más chico (de La Granja VIP), entonces sí dije como que ‘wow’, afortunadamente creo que me puedo llevar bien con todo tipo de personas y con todo tipo de edades”, explicó.

Para Omahi, es más importante vivir la experiencia sin temores y dejar que la convivencia fluya naturalmente en medio de un ambiente de respeto.

“Voy abierto a conocer, obviamente, a vivir la experiencia y ojalá que todo se dé padre y pues a ver si hay ánimo de alguna bromita o algo (…) claro que más allá de las bromas y todo pues sí hay un respeto y también yo me sé medir”, concluyó el influencer.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: