¡Beantaneando! La Bea, en modo Pati Chapoy entrevistó a los nominados en La Granja VIP

La tensión por la eliminación dominical no impidió que La Bea sacara su lado más divertido y curioso. Esta vez, se adueñó del micrófono y sorprendió a todos al ponerse en modo conductora de espectáculos para entrevistar a sus compañeros nominados, Teo y Caro. Con preguntas directas, ocurrencias y hasta confusiones al aire, el momento se volvió uno de los más entretenidos de La Granja VIP.

¿Qué dijo Caro sobre una posible eliminación en La Granja VIP?

En esta edición estilo Beantaneando, La Bea se acercó primero a Teo, quien aprovechó para agradecer el apoyo del público y expresar que, sin importar quién se vaya, sentirá tristeza. Pero fue Caro quien robó cámara con sus respuestas llenas de honestidad y algo de nervios.

Cuando La Bea le preguntó qué se llevaría si fuera la primera eliminada, Caro habló de las conexiones que logró dentro de la granja. Aunque admitió que a veces es un poco antisocial, valoró el convivir tan de cerca con personas que probablemente nunca habría conocido en otro contexto. Su deseo de seguir avanzando quedó claro, pero también lo estuvo su gratitud al público que la ha acompañado.

En una forma de mostrar que a pesar de la tensión, sabe que esto es un juego y que no se están jugando a vida o muerte, la forma de decirlo se convirtió en un comentario para reír todos juntos.

¿Por qué La Bea confundió cerró con risas?

Al cerrar su mini sección de entrevistas, La Bea improvisó un saludo “al estudio” para los críticos de La Granja VIP: Ferka, Rey Grupero y Esmeralda… pero ahí vino el caos. Primero confundió el apellido de Esmeralda Ugalde, llamándola “Esmeralda Soto”, para luego disculparse, bromear al respecto y asegurar entre risas que igual la admiraba.

Con su carisma y espontaneidad, La Bea transformó un momento de tensión en uno lleno de risas, lo que hizo reír incluso a los nominados. Su estilo irreverente y sin filtro dejó en claro por qué es una de las favoritas del público dentro de La Granja VIP. ¿Será que pronto la veremos conduciendo su propio programa desde la granja? Por lo pronto, el micrófono ya lo tiene dominado.