¿Por qué las personas cierran la puerta de su habitación al dormir? Esto dice la psicología

En los últimos años, la psicología se ha vuelto una de las ramas más importantes para responder a ciertos cuestionamientos, sobre todo, realizados por las nuevas generaciones. Uno de los más llamativos guarda relación con la razón por la cual algunas personas cierran la puerta de su habitación al momento de dormir.

Mientras que ciertas personas consideran que hacen esto por cuestiones de seguridad, otros más lo hacen para evitar la “entrada” de espíritus negativos. La psicología no descarta ninguna de las dos opciones, aunque también revela su postura respecto a quienes cierran la puerta de su cuarto antes de dormir.

¿Por qué las personas cierran la puerta de su habitación antes de dormir?

De acuerdo con el portal Enikos, la psicología establece que, quienes hacen esto, cuentan con algunas características comunes. La primera de ellas guarda relación, precisamente, con el deseo de seguridad personal, física y mental, mientras que otra razón más deriva de tener el control y orden en su lugar de descanso.

Se piensa, además, que hacer esto atribuye a un momento de unión con la soledad; es decir, con uno mismo, simbolizando con ello el fortalecimiento entre una persona y el mundo más cercano que lo rodea. Un punto más guarda relación con la introversión de cada una de las personas y su deseo de recordar energía con el mismo.

¿Cuál es la relación entre el cuidado personal y cerrar la puerta antes de dormir, según la psicología?

Expertos en psicología añaden que algunas personas cierran la puerta de su habitación antes de dormir como práctica de autocuidado en relación con los interiores del hogar, pues según el Instituto Nacional de Salud Mental estas prácticas pueden ayudar a reducir considerablemente el estrés.

Finalmente, el cerrar la puerta antes de descansar podría significar un sello de libertad, pues es en este espacio en donde podemos ser nosotros mismos sin la necesidad de críticas o quejas hacia nuestra persona que fácilmente podrían llegar en un espacio que se comparte con más gente, en este caso familiares, amigos o roomies, por citar solo algunos ejemplos.