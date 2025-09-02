Esta es la razón por la que los jóvenes lucían como adultos en los 80

Con el tiempo han ido cambiando muchas cuestiones como la forma en la que nos vemos. En las redes sociales se hicieron virales imágenes en la que se puede ver a jóvenes de los 70 y 80 en su graduación, lo llamativo es que parecían adultos de más de 20 años.

Estas publicaciones han provocado muchas reacciones de los internautas y como era de esperar muchas teorías que surgen de esto. Sin embargo, esta situación tiene como factores desencadenantes la cultura, el ambiente y el estilo de vida.

¿Por qué los jóvenes antes parecían adultos?

Uno de los factores más evidentes es que en la época de los 70 y 80, los jóvenes se vestían mucho más formales. Así es que se los podía ver con peinados rígidos, trajes, vestidos sobrios y maquillaje cargado.

Ante esto es que podían parecer más serios y adultos. Actualmente los jóvenes utilizan algo más casual. Esto contribuye a que se vean más frescos y relajados.

Otra de las cuestiones es que en esa época las crisis económicas , hacían que el trabajo comenzara desde edades tempranas y las responsabilidades familiares recaían con mayor fuerza sobre los jóvenes.

Estas situaciones generaban un desgaste físico y emocional que se veía reflejado en su apariencia. En estos tiempos también está presente el estrés pero hay muchos más recursos para el cuidado de la salud.

¿Cuál es la postura de la ciencia sobre estos casos?

La ciencia manifiesta que la genética tiene mucha relación en el envejecimiento, también se sabe que la alimentación, el sueño, el ejercicio y la reducción del estrés impactan directamente en cómo se ve una persona.

En la actualidad la sociedad se encuentra más consciente de la importancia del autocuidado es por esto que el envejecimiento se ve retrasado en los jóvenes.

