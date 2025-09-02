7 Datos curiosos de Kristal Silva, la nueva co-conductora de La Granja VIP México

El día de hoy se anuncio que nuestra querida Kristal Silva será la co-conductora del gran reality de TV Azteca, La Granja VIP y trabajará al lado de Alex Garza y, por supuesto, de Adal Ramones.

Kristal Silva es una mujer que se ha dedicado a cosechar logros desde muy pequeña y ha trabajado muy duro por cada uno de sus éxitos, para los cuales se prepara con disclipina y resiliencia.

7 curiosidades que quizá no sabías de Kristal Silva

Se casó con su mejor amigo: Kristal Silva conoció a Luis Ángel Lores cuando ambos tenían 13 años y cursaban la secundaria. La conductora ha contado que él era su amor platónico; sin embargo, Luis tenía novia en ese entonces, pero tiempo después, cuando ambos disfrutaban de su soltería, él la buscó y la invitó a salir.

Desde ese momento no se pudieron separar, pues se volvieron, amigos, confidentes y novios. Pasaron más de 13 años y se comprometieron en el año 2019, pero su boda se pospuso dos veces debido a la pandemia mundial y se casaron hasta agosto del 2021.

Una auténtica reina de belleza: Kristal sabía desde muy pequeña que se quería dedicar al modelaje o a las pasarelas y se preparó para lograrlo, ya que en 2016 se coronó como la ganadora de Nuestra Belleza México y tuvo la oportunidad de representar a México en Miss Universo en el mismo año. La también modelo, logró entrar al top 9 de las finalistas y desde entonces, se le ha considerado como una de las mujeres más bellas y carismáticas del país.

Estuvo entre la vida y la muerte por una cirugía estética: La conductora ha expuesto que estuvo a punto de perder la vida por una terrible experiencia en el quirófano. Kristal se sometió a una cirugía de aumento de busto tres semanas antes de su graduación de la universidad y un día antes del gran día, se provocó el vómito y tuvo muchas consecuencias, debido a que el esfuerzo fue demasiado y sufrió una grave hemorragia interna, por lo que después de ese momento, tomo consciencia sobre las consecuencias de las cirugías estéticas.

Su carrera en TV Azteca: Kristal se unió oficialmente al matutino Venga La Alegría el 2 de enero del 2019 y aunque ya había tenido previas apariciones, aquel día fue su presentación formal con el público y, desde entonces, se posicionó como una de las conductoras favoritas de México. ¡Un sueño hecho realidad! La conductora hizo su debut como actriz en la aclamada serie Lotería del Crimen en este 2025.

Yuselmi Kristal Silva Dávila es su nombre completo y no solo se preparó para los desfiles como reina de belleza, sino que también terminó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Kristal es líder nata, desde niña ha demostrado habilidades de liderazgo organizando fiestas familiares y eventos en su localidad.

“The Experience": Es un proyecto que Kristal lanzó con un objetivo específico, orientar a las niñas por medio de su experiencia, con cursos de pasarela, fotografía y proyección escénica, con la finalidad de motivar a aumentar la autoestima y bienestar de todas aquellas mujeres que lo necesitan.

¿Cuánto mide Kristal Silva? La reina de belleza mide 1.74 m., lo cual es una estatura considerada como alta y claramente es una mujer que impone por su belleza, y por supuesto, por su altura.