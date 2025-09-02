¿Se terminó el amor? Lamine Yamal no quiere nada con Nicki Nicole y así lo demuestra

El mundo de la farándula maximiza cualquier contacto y/o relación que dos personas puedan tener. Así le ocurrió a este par de famosos a los que se les vio juntos en semanas recientes. Por ello, las especulaciones crecían a raudales respecto a una posible relación. Sin embargo, Lamine Yamal realizó algo que muchos ya aseguran como ruptura. Ante eso el cuestionamiento que se hace en redes es qué pasó entre el jugador del Barcelona y la artista argentina.

¿Lamine Yamal terminó con Nicki Nicole?

El Barcelona jugó un partido especial previo al inicio de la nueva temporada y fue ahí donde la directiva del club hizo la invitación a dos referentes de la música urbana argentina. Nicki Nicole y Bizarrap fueron al estadio y la artista argentina llevaba la playera de Lamine Yamal. Después de eso se les vio juntos caminando por las calles e incluso compartieron imágenes de ellos jugando videojuegos juntos.

Posteriormente, lo que causó un revuelo total en redes sociales fue la foto que publicó Yamal en su Instagram donde estaba con la argentina celebrando el cumpleaños 25 de Nicki. Ahí se les vio muy juntos, con un pastel, rosas y globos. Sin embargo, de eso no hay rastro alguno. El futbolista español de un momento a otro borró todo registro que había en Instagram de este - parece ser - fugaz amorío.

¿Por qué terminaron Lamine Yamal y Nicki Nicole?

En estos momentos no hay una respuesta totalmente oficial, pues muchos aseguran que todo se trató de marketing o algo montado para generar ruido alrededor de estos dos personajes. Sin embargo, también es cierto que nunca oficializaron un noviazgo y presumiblemente se estaban conociendo. Dado que esto no funcionó (por la acción del futbolista profesional), se decidió quitar todo rastro para seguir con sus vidas con esta relación que inició hace menos de un mes.

