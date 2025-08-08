Receta de waffles dulces en solo 3 pasos: te quedarán como de restaurante gourmet

Para muchas personas, el desayuno es la comida más importante del día. Por esta razón, existen múltiples platillos que suelen estar presentes en las cocinas cada mañana, como ocurre con los waffles dulces, una receta irresistible, práctica y deliciosa.

Ingredientes y preparación para waffles dulces, ¡perfectos para el desayuno!

Necesitas:



3 tazas de harina de trigo.

3 cucharadas de azúcar.

Una pizca de polvo para hornear.

Una taza de leche.

3 huevos. Dividir y mezclar las claras por separado.

2 cucharadas de mantequilla derretida. Se puede reemplazar con aceite vegetal.

Un toque de esencia de vainilla.

Preparación:



Divide los ingredientes secos y los ingredientes húmedos. Mezcla por separado hasta que cada producto se incorpore. Con la mezcladora o mano -según te acomodes-, unifica la preparación hasta obtener una masa homogénea. Procura mover con suavidad para no alterar su consistencia. Precalienta la wafflera y úntala con mantequilla en barra o spray. Agrega la mezcla y deja cocinar de 3 a 5 minutos para que adquiera una textura suave y esponjosa.

Crédito: Freepik La receta de waffles es muy fácil de hacer y hasta los más inexpertos pueden crear un platillo gourmet

¿Cómo hacer que los waffles queden tipo gourmet? El secreto de un platillo exquisito

Para que estos bocadillos tengan una consistencia mucho más irresistible, hay un secreto que los mejores chefs utilizan en sus preparaciones. De acuerdo con el portal especializado Taste of Home, el truco para que los waffles dulces queden perfectos, está en usar claras de huevo batidas.

Es decir, en lugar de añadir el huevo completo, lo mejor es separar las claras y mezclarlas con la batidora de mano para que se expanda. Después solo se tiene que agregar a la preparación y seguir la receta tradicional al pie de la letra.

Crédito: Freepik Las claras de huevo son las perfectas aliadas para mejorar una receta de waffles dulces

¿Con qué acompañar los waffles? 5 toppings para mejorar esta deliciosa receta

Una vez que la receta de waffles esté lista, lo único que tendrás que hacer es servirlos y disfrutar con café, té o leche fría. Y para que se te antojen todavía más, entonces puedes usar uno o más toppings y potenciar todos los sabores de este platillo dulce, uno de los sabores consentidos por excelencia.



Frutos rojos.

Plátano con crema de avellanas.

Helado de vainilla.

Yogurt griego con nueces.

Mantequilla suave y miel de maple.