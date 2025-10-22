“El Tío Pepe tiene buen corazón": Jawy anticipa reconciliación con Mayoral de La Granja VIP

En las últimas horas del castigo de Jawy Méndez por haber cometido un par de indisciplinas dentro de La Granja VIP, el peón anticipó un escenario de reconciliación con el Tío Pepe luego de haberlo insultado durante el desayuno del día de ayer.

Cabe recordar que en la transmisión de anoche del Duelo entre granjeros se dio a conocer que el destacado participante de ‘Exatlón’ tenía que pasar la noche en vela cuidando que no se apagara la fogata hasta que amaneciera.

Con la compañía de Omahi y Sergio Mayer Mori hasta el final del castigo, Jawy anticipó que se dará un abrazo de reconciliación con el Tío Pepe, ya que señaló que el Mayoral de La Granja VIP “tiene un buen corazón” y sabe que el comentario hecho por el peón “no fue con intención”.

Méndez le aseguró al influencer que le explicará lo ocurrido a Pepe y le pedirá que lo perdone por sus tonterías. No obstante; cabe señalar que, en palabras del conductor Adal Ramones, todavía no se sabe con certeza si el Mayoral se presentará este día a la tradicional jornada de actividades.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos al tercer nominado de La Granja VIP que se unirá a Eleazar Gómez y Lis Vega; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

