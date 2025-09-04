Con este remedio natural eliminarás por completo el mal aliento

El mal aliento es un problema que muchas personas padecen y que les resulta difícil de erradicar. Sin embargo, los especialistas aconsejan reforzar la higiene bucal mientras que un remedio natural se posiciona como la solución final a este flagelo.

Desde el Instituto Mayo Clinic, de Estados Unidos, señalan que el mal aliento o halitosis puede causar vergüenza y, en algunos casos, ansiedad. Además, remarca que muchas personas recurren a distintos productos para combatirlo pero la mayoría “son solo medidas a corto plazo porque no abordan la causa del problema”.

¿Qué produce el mal aliento?

Según los expertos de Mayo Clinic, algunos alimentos, enfermedades y hábitos causan mal aliento, pero, en muchos casos, es una situación que puede mejorarse si se mantiene la boca y los dientes limpios. De todos modos, aconsejan la consulta con un especialista.

¿Tienes mal aliento con frecuencia? Puede que sufras de halitosis, pero la buena noticia es que en la mayoría de los casos se puede prevenir y tratar. Aquí van algunos consejos efectivos: Primero, cuida tu higiene bucal. Cepilla tus dientes al menos dos veces al día y no olvides usar hilo dental o cepillos interdentales para limpiar bien entre los dientes. Segundo: la lengua también acumula bacterias. Límpiala a diario con un raspador lingual. Tercero: mantente bien hidratado. La saliva es una defensa natural contra el mal aliento, y beber agua con frecuencia ayuda a producirla. Cuarto: evitar el tabaco y reducir el consumo de alcohol, ya que ambos favorecen la halitosis. Y, por supuesto, visita al dentista regularmente. A veces, el mal aliento puede ser señal de enfermedades de las encías u otras afecciones que requieren tratamiento profesional.

En torno a las causas, explican que en la mayoría de los casos de mal aliento empiezan en la boca y, entre otras, destaca los restos de comida en los dientes y alrededor de estos, fumar, no lavarse los dientes ni la boca adecuadamente, la sequedad en la boca, algunos medicamentos, heridas quirúrgicas luego de una cirugía en la boca, afecciones de la boca, la nariz y la garganta, y enfermedades como algunos tipos de cáncer que pueden causar un mal aliento distintivo.

¿Cómo eliminar el mal aliento?

El Instituto Mayo Clinic hace foco en reforzar la higiene bucal y en acudir a un dentista para que sea el encargado de ayudar a controlar mejor el mal aliento. Sin embargo, como ante muchas situaciones de este estilo, existe un remedio casero que ayuda a eliminar el mal olor de la boca.

El remedio que puedes implementar es una cucharadita de bicarbonato de sodio disuelto en un vaso de agua tibia. Este preparado debe utilizarse para enjuagar la boca tras el cepillado de los dientes diario ya que ayuda a neutralizar los ácidos y elimina bacterias. Lo ideal es implementarlo por la mañana y por la noche como parte de tu rutina de higiene.

