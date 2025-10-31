Revelan la identidad de la persona que murió abandonada por un crucero en una isla: los terribles detalles

Suzanne Rees es el nombre de la mujer de 80 años que murió tras ser abandonada por un crucero en una isla remota de Australia. Las fotos de la víctima fueron reveladas , causando conmoción y tristeza, al grado de que su familia se pronunció en contra de la compañía responsable de su cuidado durante el viaje de vacaciones.

El cuerpo de Rees fue hallado el domingo por un equipo de rescate en la isla Lizard. Según los reportes, la mujer había descendido al lugar para hacer senderismo junto a otros compañeros de viaje, pero justo antes de llegar a la cima comenzó a sentirse mal. Supuestamente, le pidieron que regresara sola mientras los demás continuaban. No volvió al barco, y este zarpó sin ella.

(X) La familia de Suzanne Rees denunció negligencia por parte del crucero.

¿Qué dijo la familia de Suzanne Rees tras su muerte?

La familia de Suzanne Rees compartió su tristeza con el diario Daily Mail, al que aseguró que la compañía de viajes “no realizó un recuento de pasajeros” antes de partir de la isla.

“Por lo que nos han dicho, parece que hubo una falta de cuidado y de sentido común”, declaró Katherine, familiar de la víctima, a la BBC.

(ESPECIAL/CANVA) El crucero intentó regresar por la mujer, pero no pudieron encontrarla por la madrugada.

Según la compañía de viajes, un portavoz notó la ausencia de la turista alrededor de las 9:00 p. m. del sábado y envió un equipo de rescate, aunque la búsqueda fue suspendida durante la madrugada.

¿De qué murió la mujer que fue abandonada por un crucero?

Hasta el momento, existen varias versiones sobre lo que pudo haberle ocurrido a Suzanne Rees, siendo una posible caída la causa que habría impedido que la mujer de la tercera edad regresara al barco, quedando tendida a unos 50 metros del sendero.

Sin embargo, las autoridades australianas aún investigan las circunstancias exactas de su muerte para esclarecer qué fue lo que realmente pasó aquel día.