¡Luto y dolor! Muere un famoso periodista en plena cobertura: así fue el fatal accidente

El periodista Ricardo Montoya murió a los 55 años mientras realizaba una cobertura periodística sobre las fuertes lluvias que azotaron el estado de Hidalgo. La noticia fue lamentada por sus compañeros , quienes también revelaron los detalles del trágico accidente que le costó la vida.

De acuerdo con una publicación de La Jornada, medio para el que laboraba el comunicador, el incidente ocurrió en el municipio de Tianguistengo, durante la tarde, cuando Montoya caminaba rumbo a la comunidad y resbaló en una ladera, cayendo varios metros.

(FACEBOOK) Así confirmaron la muerte del periodista Juan Ricardo Montoya.

Aunque un helicóptero acudió para su rescate y fue trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Pachuca, ya nada se pudo hacer para salvarle la vida.

¿De qué murió el periodista Ricardo Montoya?

El medio confirmó que la causa de muerte de Ricardo Montoya fue una fractura craneoencefálica y un paro cardiaco.

Sus compañeros y familiares lo recordarán con gran cariño, destacando su compromiso y pasión por el periodismo.

El caso de Adán Manzano, el periodista que presuntamente fue asesinado

Cabe recordar que en febrero pasado ocurrió un caso similar durante el Super Bowl 2025, cuando el periodista mexicano Adán Manzano murió de manera repentina mientras cubría el evento deportivo. Su cuerpo fue encontrado en la habitación de su hotel en Nueva Orleans.

Sin embargo, a diferencia del accidente de Montoya, el caso de Manzano dio un giro inesperado cuando se supo que habría sido provocado por una mujer que fue detenida y acusada de asesinato en segundo grado, según informó ABC7 Los Ángeles.

¿Qué pasó en Hidalgo?

El pasado 8 de octubre, las intensas lluvias azotaron el estado de Hidalgo , dejando severas afectaciones en varios municipios. Según las autoridades locales, los mayores daños ocurrieron al sur de Pachuca, en Mineral de la Reforma, Minero, Piracantos, Palmas y La Provincia.

Tras el fenómeno natural, numerosas viviendas resultaron con grandes pérdidas, por lo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) inició el proceso de reubicación de las familias afectadas.