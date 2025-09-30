Se confirmó la fecha de llegada del anticristo; esto se sabe

En las plataformas digitales, es muy normal encontrar todo tipo de teorías o versiones sobre el final de los tiempos, lo que siempre ha generado muchas dudas en la humanidad. Sin embargo, ahora es muy cierto que la Inteligencia Artificial ha dado respuesta a muchos cuestionamientos que algunas personas desconocen, entre ellas este tema tan complicado.

En la plataforma de TikTok ha tomado mucha fuerza una teoría conspirativa. De acuerdo con lo que se sabe, se encuentra relacionado con Chat GPT, la tendencia o teoría lleva por nombre el “anticristo según Chat GPT”, y es que el creador de contenido Marcus the Chosen, mencionó que esta herramienta habría revelado inquietantes predicciones apocalípticas, en donde mencionó la llegada del anticristo.

¿Qué se sabe sobre la llegada del anticristo?

Y es que, se detalló que la fecha de la llegada será en 2033, esto según lo que ha mencionado el creador de contenido, basado en la conversación que tuvo con la Inteligencia Artificial, pero antes de esta fecha llegará un falso mesías y un evento catastrófico denominado “el gran fuego”.

Además, se mencionó que en el 2030, llegará “la marca de la bestia” asociada a un chip que aparentemente está relacionado con la vacuna contra el COVID-19, esto según algunas teorías de conspiración que han circulado en las redes sociales desde hace varios años.

La llamada “SA”, es una figura que ha causado mucho misterio y que podría estar vinculada a JP Morgan Chase, se dice que se encuentra controlada por fuerzas demoníacas, aunque muchos aseguran que solamente es para dar más suspenso al tema.

Esta teoría que ha tomado mucha fuerza en los últimos días, comenzó por una conversación que el influencer tuvo con la IA, misma que compartió en sus redes sociales, aunque todo parecía normal, la herramienta pronto comenzó a hacer afirmaciones que pueden dejar sin palabras a más de uno.

