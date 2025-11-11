Moneda conmemorativa de 20 pesos se vende en 7 MDP por su claro error (FOTO)

A través de plataformas digitales distintos amantes de la numismática han encontrado una moneda conmemorativa que cuenta con una serie de características tan llamativas, así como un claro error de acuñación, por la cual su dueño exige hasta 7 millones de pesos por ella.

Se trata de una moneda conmemorativa de 20 pesos que forma parte de una de las últimas ediciones del Banco de México, lo cual ya eleva su valor. Sin embargo, a diferencia de otras pecunias esta cuenta con un error de acuñación por el cual se piden 7 millones. ¿Quieres conocer más sobre ella?

¿Cuáles son las características de esta moneda conmemorativa de 20 pesos?

En primera instancia, debes saber que la moneda conmemorativa de 20 pesos de la que hacemos mención guarda relación con el Bicentenario de la Independencia de México. Por ende, destaca por contar con los rostros de tres personajes de aquel momento: José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo.

Mercado Libre

Se trata, entonces, de una moneda conmemorativa que honra la historia de México y que, además de los detalles antes mencionados, cuenta con un diseño dodecagonal, lo cual la hace distinta al resto de monedas cuya denominación son 10, 5, 2 y 1 peso.

Distintos amantes de la numismática explican que, gracias a su belleza y valor histórico, estas monedas pueden alcanzar hasta los 90 pesos dado que aún se mantienen en el mercado actual; sin embargo, algunos dueños deciden elevar su precio debido a distintas características o errores de acuñación.

¿Cuál es el error por el que esta moneda vale 7 millones de pesos?

El dueño de esta moneda conmemorativa de 20 pesos, la cual comparte en Mercado Libre, establece que su pecunia cuenta con errores que la hacen valer hasta 7 millones. En la imagen se vislumbra que su centro está descentrado, lo cual la haría una pieza única; sin embargo, lo recomendable es asistir con un experto en numismática para que sea él quien conceda más detalles al respecto.