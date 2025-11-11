Lupillo Rivera presentó a su nueva novia en medio de pelea legal con Belinda

Lupillo Rivera está nuevamente en el centro de las miradas debido a que salió a la luz una foto en la que lo muestra con su nueva pareja. Esto ha surgido en el medio del pleito que mantiene con Belinda.

“El Toro del Corrido”, publicó hace unas semanas su libro llamado “Tragos amargos”, donde cuenta detalles sobre su relación con Belinda. Esto no fue del agrado de la cantante por lo que inició acciones legales contra él pero Lupillo interpuso una contrademanda.

Luego de este pleito legal, Lupillo Rivera apareció en las redes sociales junto con su nueva pareja quien es una famosa actriz. Fue ella la encargada de publicar la imagen y recibieron mucho apoyo.

¿Lupillo Rivera le da una oportunidad al amor?

La actriz Taina Pimentel, publicó en la tarde de ayer una fotografía en sus redes sociales en donde se la ve junto a Lupillo Rivera. De esta manera oficializaron su romance.

Taina tiene más de 154 mil seguidores en su Instagram por lo que todos quedaron sorprendidos sobre esta relación. La joven actriz le dedicó un romántico mensaje a "El Toro del Corrido", quien por el momento no ha reaccionado a la publicación.

Para demostrar este amor fue que la actriz escribió una leyenda junto a la fotografía. Las palabras son parte de la canción "Con él" de Jenni Rivera junto a su romántica fotografía con Lupillo Rivera. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo lleva la pareja junta.

"Con él, siento lo que antes no sentí, él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y, sin él, no sé vivir. Mi amor Lupillo Rivera", escribió.

¿Quién es la novia de Lupillo Rivera?

Taina Pimentel, es una actriz y modelo que cuenta con más de 154 mil seguidores. La mayoría de sus publicaciones están relacionadas con su faceta como modelo. Su fotografía con Lupillo Rivera sin dudas ha sido muy bien tomada por los fanáticos de ambos.