WhatsApp: Así puedes activar el modo antirrobo y evitar estafas

Seguramente has escuchado que las estafas y los robos mediante WhatsApp han aumentado considerablemente en los últimos años, y lo anterior deriva de los pocos sistemas de seguridad que nosotros, como usuarios, tenemos con esta app. Ahora bien, lo anterior podría cambiar para bien a partir de hoy.

Si bien las estafas podrían aparecer en prácticamente cualquier momento, recientemente WhatsApp concedió una serie de detalles que, de seguir al pie de la letra, podrías implementar una especie de modo antirrobo, el cual podría salvarte de muchas consecuencias a futuro. ¿Cómo obtenerlo?

¿Cómo obtener el modo antirrobo en WhatsApp para evitar estafas?

El primer modo antirrobo es la verificación en dos pasos, una barrera de seguridad en la que solamente tendrás que tocar el menú de WhatsApp, entrar a la Configuración, seleccionar Cuenta y Verificación en 2 Pasos. Una vez activado, se creará un PIN de seis dígitos que tendrás que confirmar.

Te puede interesar: ¿Cómo editar mensajes a través de WhatsApp?

WhatsApp también tiene la opción de privacidad avanzada del chat, la cual protege cada una de tus conversaciones mediante la imposibilidad de que otros exporten mensajes, usen tus chats para distintas opciones o, bien, descarguen archivos de manera automática desde el perfil.

Finalmente, también existe la opción de limitar quién puede agregarte a grupos sociales, familiares o laborales. Para ello, deberás entrar a WhatsApp, ir directamente a Ajustes, Privacidad y Grupos, elegir “Mis Contactos” o “Mis Contactos Excepto” y listo, así protegerás aún más tu privacidad.

¿Las estafas en WhatsApp crecieron desde la pandemia por el Covid-19?

Es una realidad que, con la nueva normalidad entregada desde la pandemia por el Coronavirus, cada vez son más las empresas que utilizan WhatsApp para estar en contacto con sus trabajadores, lo cual sugiere que esta aplicación cuente con información más íntima de cada uno de sus usuarios. Por ende, resulta fundamental cuidar tu seguridad y la de tus contactos con estos métodos.