¡Se armó el alboroto! Julio Preciado explota contra empleados del aeropuerto

El siempre polémico Julio Preciado volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por su música… sino por sus reclamos. El exvocalista de El Recodo protagonizó una acalorada discusión con personal de una aerolínea en el aeropuerto de Tijuana, y claro, todo quedó grabado por los curiosos que no tardaron en subir los videos a redes sociales.

“Me excedí": Julio Preciado revela cómo han sido sus últimos días del hospital al escenario [VIDEO] El cantante, Julio Preciado, asegura que se excedió de trabajo, pues no ha parado ni un segundo, por lo que el cuerpo le cobró factura.

De acuerdo con los reportes, el cantante se encontraba esperando su vuelo rumbo a Mazatlán, pero al enterarse de que el avión sufriría un retraso por la neblina, su paciencia se agotó. En los clips que circulan se puede ver a Julio al borde de un ataque de nervios, reclamando a los empleados por la falta de información y lanzando frases que dejaron a todos con la boca abierta.

“¡Me vale pura mad***! Tiene que llamarle a alguien que me dé soluciones, porque ustedes no dan soluciones. ¡Son títeres de la aerolínea!”, se escucha gritar al intérprete de “Aca Entre Nos”, visiblemente molesto.

El momento se volvió tendencia en cuestión de minutos. Mientras algunos internautas aplaudieron su “valentía” para exigir respuestas, otros aseguraron que el cantante se pasó de la raya y que su tono fue totalmente prepotente.

Uno de los detalles más comentados fue que, después de tanta discusión, Julio sí logró que lo reubicaran en otro vuelo rumbo a Mazatlán, pero terminó sentado hasta la parte trasera del avión.

Hasta el momento, ni el cantante ni la aerolínea han hecho ninguna declaración sobre el incidente.

¿Cómo sigue la salud de Julio Preciado?

Julio Preciado fue hospitalizado a inicios de septiembre de 2025 debido a una neumonía leve provocada por el exceso de trabajo y los constantes viajes.

Tras varios días bajo observación en un hospital de Mazatlán, Preciado confirmó que ya se encuentra estable y en recuperación, agradeciendo a sus fans por los mensajes de apoyo y asegurando que seguirá cuidando su salud para evitar nuevas recaídas.