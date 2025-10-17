SEP da inesperada noticia sobre el 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos

Las y los alumnos comienzan a contar los días para disfrutar de una de las celebraciones más importantes que México tiene históricamente hablando: el Día de Muertos. Ante este hecho, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha brindado detalles en torno a si habrá clases durante estos días.

Como sabes, el calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025 - 2026 se entregó hace unos meses, por lo que es aquí en donde se revelan los puentes o los días en los que los estudiantes no tendrán que asistir a las aulas. ¿Qué dice el organismo respecto al 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos?

¿Habrá clases el 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos? Esto dice la SEP

En primera instancia, es preciso mencionar que el calendario de la SEP no contempla el 2 de noviembre, Día de Muertos, como un día inhábil para las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, por lo que, en teoría, estos tendrían que asistir a las aulas de manera normal.

Sin embargo, vale decir que estas fechas, al menos en 2025, caen en fin de semana, pues mientras el 1 de noviembre es sábado, el 2 cae en domingo. En este sentido, el Día de Muertos se podrá disfrutar sin la preocupación de asistir a clases, hecho que ha generado dicha entre los alumnos.

¿SEP confirmó puente para los estudiantes el Día de Muertos?

Una buena noticia para los alumnos afiliados a la SEP es que, durante ese fin de semana, podrán disfrutar de un valioso puente. Esto se debe a la Junta de Consejo Técnico Escolar que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, lo cual permite a los estudiantes descansar durante tres días seguidos.

Además, las vacaciones de invierno están cada vez más cerca. El calendario de la Secretaría de Educación Pública establece que este periodo comienza el lunes 22 de diciembre, por lo que los estudiantes dejarán de ir a clases desde el 19 de diciembre para volver el lunes 12 de enero del 2026.

