¿Ya sabías la diferencia entre influencer y creador de contenido? Kim Shantal lo explicó así a los granjeros

Una simple conversación en la cocina de La Granja VIP terminó por convertirse en toda una clase exprés sobre el mundo digital con una verdadera experta. Mientras algunos granjeros compartían sus planes futuros, surgió una duda que muchos se hacen fuera y dentro del rancho: ¿ser influencer y ser creador de contenido es lo mismo? Kim Shantal aprovechó el momento para aclarar el punto… con manzana y todo.

¿Qué dijo Kim Shantal sobre la diferencia entre influencer y creador de contenido?

Durante la preparación de la cena, Lis Vega platicaba que al salir de La Granja VIP quiere estudiar música, aprender piano y guitarra, y componer sus propias canciones. En medio de esa charla donde ya se había unido Kim, surgió la duda sobre cuál es su rol en redes, especialmente tras el comentario de Lis de que la puede ver como una futura vedette.

De ahí surgió la duda entre varios granjeros sobre si el término “influencer” aplica para cualquiera que haga videos en redes sociales. Fue entonces cuando Kim Shantal, con años de experiencia en plataformas digitales, se lanzó con una explicación directa.

Según la tiktoker y youtuber, un influencer es alguien que tiene voz y peso en la sociedad, alguien cuya opinión impacta en otros. Mientras que el creador de contenido es quien produce material para plataformas como YouTube, TikTok, Instagram o Facebook, sin necesariamente tener ese poder de influencia. Es decir, puedes ser famoso y tener redes, pero eso no te convierte automáticamente en influencer, aunque se autodenominen así.

¿Por qué la explicación de Kim Shantal sorprendió a los granjeros?

Aunque algunos como Fabiola pensaban que ambos términos eran sinónimos, la explicación de Kim hizo que todo cobrara más sentido. Incluso Lis, en plena charla, se mostró interesada en explorar nuevos caminos en redes sociales al expandir sus habilidades en el medio del espectáculo.

La conversación se volvió divertida y dejó claro que en La Granja VIP los temas van más allá del cuidado de animales y la convivencia, pues también se aprende sobre el mundo real, el digital y el que está por venir.