¿Hay ship entre Kim Shantal y el “Tío Pepe”? La intrigante teoría que surgió en La Granja VIP

Las celebridades de La Granja VIP estuvieron muy ocupadas la tarde de este jueves con una picante teoría que inició como una pequeña observación y que pronto cobró fuerza: ¡la posibilidad de un shippeo entre Kim Shantal y el “Tío Pepe”, El Mayoral! ¿Pero qué pasó entre ellos?

¿Qué pasó con Kim Shantal y el “Tío Pepe” en La Granja VIP?

Desde que El Mayoral empezó a trabajar con las celebridades de La Granja VIP, la conexión de amistad que surgió entre el “Tío Pepe” y Kim Shantal fue evidente hasta para los mismos granjeros; por ello, cuando este jueves llegaron los cerditos y la influencer literalmente fue ignorada por su nuevo amigo todos lo notaron.

En medio de las conversaciones casuales que surgieron antes del reto de Salvación de este jueves, celebridades como Omahi, Jawy Méndez y Kike Mayagoitia comentaron con sonrisas que el “Tío Pepe” se mostró especialmente distante con Kim Shantal a pesar de que ella lo llamó en varias ocasiones.

“Tal vez la producción sí le dijo algo, porque ahora la ghosteó bien cañón”, consideró Jawy en medio de las risas: ¡todos sus compañeros estuvieron de acuerdo en que El Mayoral se mostró un poco más alejado de Kim este jueves a pesar de que ella pidió socorro cuando un cerdo la ensució !

Por supuesto, la teoría de un ship entre Kim Shantal y el “Tío Pepe” es sólo eso: un chisme divertido para alimentar los contenidos de La Granja VIP y un chisme curioso que divirtió sobre todo a Jawy Méndez: ¿mañana los veremos platicar más o no?

