Alfredo Adame ARREMETE contra Apio Quijano en La Granja VIP: “No dijo mentiras”

Alfredo Adame acaparó la atención en La Granja VIP luego de que la cámaras 24/7 lo captaran hablando pestes de Apio Quijano en plena conversación casual: ¡el momento fue tan explosivo que de inmediato se colocó entre las tendencias virales de este jueves 16 de octubre!

¿Qué dijo Alfredo Adame de Apio Quijano en La Granja VIP?

Alfredo Adame se popularizó en redes sociales por su tendencia a hablar sin filtros y en esta ocasión le tocó el turno a ¡Apio Quijano!

Todo ocurrió durante una conversación casual con Manola Díez que de inmediato se viralizó porque el “Golden boy” estalló contra el cantante de Kabah y reavivó una vieja rivalidad que inició desde hace algunos años y que en lugar de calmarse escaló cada vez más.

Ahora, Alfredo Adame no tuvo problema en referirse a Apio Quijano ante Manola Díez con sus ya populares groserías y palabras como “cleopatresco” e “inútil”, algo que encendió el debate en redes sociales, sobre todo porque las cámaras enfocaron a otros granjeros y dejaron a los fans con el chisme a medias.

La interrupción, claro, no fue impedimento para que los internautas comentaran en X los pormenores de este explosivo momento con reacciones como las siguientes... ¡se puso bueno el debate!

“JAJJAJAJAJAJAJAJA Adame mentándosela machín al Apio Quijano”.

“Jaja ya está insultando a Apio Adame, jaja le cambiaron la cámara”.

“Adame sobre Apio Quijano no dijo mentiras”

“Nos quedamos con el chisme a medias pero amo a Adame”.

Aunque Apio Quijano optó por mantener una actitud más tranquila ante los ataques del “Golden boy”, la bomba podría explotar en cualquier momento si hay motivos suficientes: ¿Crees que los comentarios de Adame en La Granja VIP detonen un nuevo intercambio viral de declaraciones?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

