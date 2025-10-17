¡Ni anillo ni flores! Así es el gato que Jawy le regaló a su novia: lo trajo de Rusia y le costó 270 mil pesos

En La Granja VIP, las charlas entre granjeros revelan mucho más que estrategias y alianzas. Durante una cena relajada, Jawy dejó a todos con la boca abierta al contar cómo su historia de amor fue formalizada gracias a un gato, ¡y no uno cualquiera!

Lejos de los típicos ramos de flores o cenas románticas, el creador de contenido decidió sorprender a su novia Daniela Loaiza con un regalo que terminó por marcar un antes y un después en su relación.

¿Qué raza de gato le regaló Jawy a su novia?

Jawy confesó entre risas que nunca había sido fan de los gatos, especialmente por su alergia. Sin embargo, después de recibir indirectas diarias por parte de su pareja, tantas que incluso su Instagram comenzó a conquistarlo con imágenes, se decidió por comenzar a buscar uno. Pero no eligió cualquier gato, se decidió por un Maine Coon, una raza gigante, de pelo largo, y con apariencia de lince.

Lo compró nada menos que en Rusia, por ser grande, exclusivo y espectacular. El felino viajó primero a Miami y de ahí, con escala incluida, fue llevado a CDMX por una amiga del influencer. El regalo originalmente costó alrededor de 270 mil pesos, a lo que hubo que añadir lo necesario para cubrir todos los gastos del transporte y del cuidado especial del animal hasta llegar a su destino, así como los de su amiga para que viajara con él.

¿Cuál fue el papel del gato en la relación?

El gato fue parte de una de las escenas más románticas que Jawy ha preparado. Si bien no fue una propuesta de matrimonio, se convirtió en algo igual de importante para ellos, pues con el gato como cómplice, Jawy formalizó su relación. Planeó todo para sorprenderla en casa antes de entrar a La Granja VIP.

Mientras ella salía a entregar una chamarra, él aprovechó para esconderse y colocar al gato con una nota que decía: “¿Quieres ser mi novia?”. Lo curioso es que Daniela, al regresar, no vio al gato de inmediato… ¡se espantó al ver dos helados derretidos y pensó que algo raro estaba pasando!

Al final, la sorpresa fue todo un éxito. Desde ese momento comenzaron oficialmente su noviazgo y ahora, según reveló Jawy, están comprometidos y con planes de boda.

En La Granja VIP, el amor también tiene forma de gato ruso de lujo.