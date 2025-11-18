SEP confirma si suspende clases este martes 18 de noviembre

La SEP ha tenido semanas ajetreadas en cuanto a las modificaciones de dinámicas en las escuelas de los distintos estados del país. Ya sea por los puentes nacionales o complicaciones con el clima, la gente se pregunta si el próximo martes 18 de noviembre habrá clases o no. Ante eso, ya es oficial la respuesta del organismo rector de la educación en México.

¿La SEP ya avisó si habrá clases el martes 18 de noviembre de 2025?

La respuesta inmediata es que la Secretaría de Educación Pública ya anunció que las clases vuelven a la normalidad este martes 18 de noviembre. Y es que muchos alumnos entraron a descanso desde el jueves pasado, pues algunas zonas del país se fueron a paro nacional provocado por la CNTE. Pero no hay argumento alguno para pensar en detener las clases.

Y es que además de lo ocurrido con los maestros, se juntó el puente anual por la remembranza del inicio de la Revolución Mexicana de 1910. Ante eso, los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria deben regresar a su ciclo escolar con normalidad previo al detenimiento general por las vacaciones, aunque todavía hay un viernes que las clases se verán “afectadas”.

Aunque las vacaciones invernales ya se sienten a la vuelta de la esquina, todavía falta la establecida junta del Consejo Técnico a final de mes, esto específicamente a ocurrir el próximo 28 de noviembre.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de la SEP en este invierno de 2025-26?

Como se comentó desde el inicio de este artículo, uno de los problemas que se enfrentó la instancia educativa fue el intenso frío y climas extremos que azotaron varias zonas del país. Sin embargo, aunque el Frente Frío 15 entró a distintas zonas, parece que la zona metropolitana (que incluye la Ciudad de México) no tendrá problemas ni suspensiones por este tema.

Ante eso, los alumnos iniciarían vacaciones el lunes 22 de diciembre. El última día clases oficial en el 2025 es el viernes 19 del mes doce del año.