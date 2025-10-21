Así anunció la ex de Octavio Ocaña su embarazo a 4 años de la muerte del actor

Lamentablemente para la familia del actor fallecido nunca hubo paz y estos meses han sido bastante convulsos. Y ahora muchos usuarios en redes sociales destacaron que su ex pareja anunció un nuevo embarazo, a unos años de la terrible partida del actor. Los que están muy atentos a esta noticia, se han mostrado muy críticos en defensa del legado de Octavio Ocaña, esto ante este anuncio de Nere Godínez.

¿Cuántos hijos tiene Nerea Godínez, ex pareja de Octavio Ocaña?

Nerea Godínez anunció el nacimiento de su segundo bebé. La ex pareja del actor fallecido en 2021 ya tenía un hijo cuando concretó su relación con Octavio. El artista recibió y crío como si fuera suyo a André y se sabe que incluso el niño le llamaba papá. Sin embargo, ellos nunca concretaron el proyecto de un hijo.

Ahora a través de las redes sociales anunció que se convertirá en mamá por segunda vez, esto con su actual pareja. Con esto, concretaría el segundo nacimiento en su vida, lo cual ha despertado las siempre presentes críticas. Y es que este año se supo algo que la señora Ana Lucía filtró … pese a que era un secreto de familia.

¿Nerea Godínez no quiso tener hijos con Octavio Ocaña?

Esa información fue comunicada por la mamá de Octavio este año, lo cual trajo críticas hacia todos los involucrados. Supuestamente, Ocaña terminó muy afectado por esta decisión que supuestamente vendría solamente de Nerea. Sin embargo, ella indicó que esto era secreto y que se sentía traicionada ante la revelación de una decisión de ambos. Es decir, Octavio y Godínez llegaron a ese común acuerdo.

¿Quién es la actual pareja de la ex de Octavio Ocaña?

En 2023 se dio a conocer que Nerea Godínez tenía una nueva relación, esto con el empresario Diego Alejandre. Claramente esa situación generó su debido hate hacia Nerea, quien se defendió de todos las que le criticaron, indicando que siguió con su vida y que nadie supo lo que le tocó sufrir ante la muerte de Octavio.