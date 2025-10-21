Teo cumplió su promesa tras salvarse de la eliminación: así fue su beso de 3 con La Bea y Sandra Itzel

En La Granja VIP, las promesas se cumplen, así lo dejaron claro Teo y La Bea después de librarse de la eliminación. El ambiente se llenó de risas y emoción cuando llegó el momento de pagar una apuesta que había nacido entre bromas, pero que terminó por convertirse en una de las escenas más inesperadas de la semana.

¿Qué prometieron Teo, Sandra Itzel y La Bea antes de la eliminación?

Todo comenzó días antes del Domingo de Eliminación, cuando La Bea y Teo estaban nominados. En medio del nerviosismo, hicieron una promesa junto a Sandra Itzel, quien pedía a sus propios seguidores que apoyaran a sus dos compañeros. La promesa consistía, en que si ambos se salvaban, sellarían el momento con un beso de tres. Y para rematar la broma, Sandra aseguró que, si eso pasaba, se casaría con La Bea en plena granja.

El público salvó a Teo y a La Bea, y eso significaba que había que cumplir lo dicho. Sin darle demasiadas vueltas, los tres protagonistas se reunieron en el comedor y, entre nervios y carcajadas, dieron paso al momento prometido.

¿Cómo fue el beso entre Teo, La Bea y Sandra Itzel en La Granja VIP?

Frente a las cámaras, Sandra confesó que nunca había hecho algo parecido. Teo se asombró e hizo expresiones a la cámara en tono de duda al respecto, mientras La Bea la animaba, Sandra se puso seria por unos segundos… y luego llegó el famoso “una, dos, tres”.

El beso de tres fue breve, divertido y desató risas inmediatamente después. Más allá del momento gracioso, fue una escena que mostró lo unida que se ha vuelto esta peculiar alianza dentro del juego. Después del beso, La Bea y Sandra recordaron que aún falta cumplir otra parte de la promesa, que es la boda simbólica entre ellas.

Teo, feliz por seguir en la competencia, bromeó con pensar en una nueva promesa para la siguiente semana, aunque advirtió que no quiere adelantarse tanto. Lo cierto es que, con este grupo, cualquier ocurrencia puede volverse una tradición más en La Granja VIP.