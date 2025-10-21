Esta es la última foto que le tomaron en vida a Medio Metro

Las horas ya pasaron y la situación alrededor de Medio Metro se está esclareciendo, sin embargo la pena no se va con la familia y amigos que estimaban a este personaje de internet. Por ello, ya se hizo pública la última imagen en vida del iniciador de esta sazón cómica en el contexto de los sonideros mexicanos.

¿Cuál es la última imagen en vida que se tiene de Medio Metro?

Francisco Pérez, mejor conocido como Medio Metro (de Puebla) es un artista que comenzó el movimiento de los Medios Metros en internet. Sin embargo, la nota lamentablemente se dio en el ámbito negativo pues su cuerpo fue encontrado en San Sebastían de Aparicio y posteriormente confirmado por la familia.

Por ello, se tenía la duda de dónde apareció por última vez de manera pública, pues aunque es el primero… no era el más famoso. Incluso no tiene redes sociales oficiales, por lo que hubo mucha confusión a lo largo del día. Sin embargo, se confirmó que estuvo con el Grupo Super T en la explanada municipal de Coronango el pasado 18 de octubre.

¿Qué le pasó al primer Medio Metro?

Esa foto fue compartida por el perfil llamado Ritmo Cumbiambero, posando con otro hombre en lo que parece ser una petición de foto como fanático. Pero lamentablemente esa sería su última aparición pública, pues tras ese evento en dicha zona poblana, Francisco fallecería con una respuesta inconclusa en ese aspecto.

Algunos reportes preliminares indicaron que este hombre habría sido baleado y aventado en esta zona del estado. Sin embargo, lo que sí está confirmado es que tenía golpeado el rostro, con evidentes signos de violencia. Por el momento se habla también de un atropellamiento, el cual habría sucedido en otro sitio, para dejar su cuerpo en el canal de agua ya mencionado.

En ese sentido, las instituciones policiacas ya investigan la muerte de este hombre que comenzó con un fenómeno viral que tomó relevancia en el mundo sonidero mexicano.