Maribel Guardia pelea la herencia de Julián Figueroa contra Imelda Tuñón; así fue el encontronazo

Aunque supuestamente la situación se calmaría porque ambas partes debían respetar los procesos legales en los que viven, de nueva cuenta se abre el conflicto directo. Ambas se presentaron para continuar con el procedimiento alrededor de la custodia de Julián Figueroa. Maribel Guardia había dicho que no pelearía por él, pero parece que no olvida el patrimonio más importante que dejó su hijo.

Imelda Garza insiste: “Es falsa la firma de Julián Figueroa en testamento” [VIDEO] Imelda Garza insiste en que es falsa la firma que calza en el testamento que supuestamente dejó Julián Figueroa, pero no desea la cárcel para nadie.

¿A quién le pertenece la custodia de Julián Figueroa Jr?

A principios de año se hizo un total escándalo tras la denuncia hecha por Maribel Guardia contra su nuera. Allí la nacida en Costa Rica indicó que Imelda no era apta para cuidar de Julián Jr, incluso poniéndole en riesgo al consumir drogas y alcohol bajo el mismo techo donde convive con el niño. Sin embargo, ese proceso parece que ya está decantado del lado de la madre del niño.

Este primer encuentro que tuvieron en el Juzgado de lo Familiar fue en marzo, por lo que está segunda cita es parte del proceso. Allí, todo indica que se resolverá favorablemente hacia el lado de Imelda, quien desde hace unos meses ha indicado que la custodia total de su hijo le pertenece a ella.

¿A quién le corresponderá la herencia de Julián Figueroa?

Ante un conflicto abiertamente público, uno de los primeros problemas que se dieron ante la dolorosa muerte de Julián, fue de quién sería el patrimonio del joven cantante fallecido a los 27 años. Ante eso hubo una serie de declaraciones respecto a firmas falsas y demás cuestiones. Sin embargo, se sabe que todo el patrimonio de Julián le pertenece a su hijo.

Al ser menor de edad, él no podría administrar dicha situación, por lo que la lógica que se impone (y muchos argumentan que la pelea de Maribel podría ir en ese sentido) es que la encargada de dicha labor es y será la propia Imelda Tuñón.